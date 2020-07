"Kryzys powoli dobiega końca. Mamy bardzo dobre dane i powinniśmy mieć najniższy spadek PKB w Europie" - ocenił prezydent Andrzej Duda na środowym spotkaniu wyborczym w Białej Podlaskiej (Lubelskie).

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda / Maciej Kulczyński /PAP

"Chcę działać przez najbliższe lata po to, by polska gospodarka po pierwsze wróciła na tory dynamicznego rozwoju, a po drugie - by jeszcze bardziej przyspieszyła w stosunku do tego, co było" - mówił Andrzej Duda.

"Mamy bardzo dobre dane, KE podaje i przewiduje, że powinniśmy mieć najniższy spadek PKB w Europie, w porównaniu z innymi krajami nawet kilkakrotnie niższy" - podkreślił.

Prezydent dodał, że dzięki działaniom rządu udało się w czasie kryzysu ochronić 4,5 tys. miejsc pracy w samej Białej Podlaskiej.

"Ten kryzys powoli dobiega końca, wychodzimy z niego w coraz większym stopniu" - mówił Duda; podkreślił, że zmniejsza się deficyt budżetowy, a wpływy z podatków "wracają do normalności".

Premier wypowiedział się w tym samym duchu

"To jest jedna z najważniejszych wiadomości ostatnich miesięcy i ukoronowanie olbrzymiego wysiłku wszystkich Polaków - rządu, Prezydenta, przedsiębiorców i pracowników!" - napisał szef rządu Mateusz Morawiecki na Facebooku.

Jak zaznaczył, "najpierw Eurostat podał informację, że Polska ma drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej; wczoraj Komisja Europejska udostępniła raport, według której PKB naszego kraju zanotuje najniższy spadek ze wszystkich krajów wspólnoty".

"Ale to nie koniec - nasze prognozy na rok 2021 pokazują, że odbicie ekonomiczne będzie na tyle silne, że szybko zniwelujemy te krótkotrwałe spowolnienie. Jeżeli to nie jest najlepszy komentarz do oceny skuteczności programów wsparcia, które polski rząd przygotował i wprowadził jako jeden z pierwszych w świecie, to nie wiem, co jeszcze może nim być" - napisał Morawiecki.

"Dzięki naszym działaniom Polski okręt z najlepszym możliwym kapitanem (mowa o Andrzeju Dudzie - przyp. red.) przełamuje fale kryzysu i prze do bezpiecznego portu wzrostu PKB!" - czytamy we wpisie szefa rządu.