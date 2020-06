Wielkie inwestycje, takie jak przekop kanału przez Mierzeję Wiślaną, to realizacja szansy, jaką daje nam życie w wolnym kraju, a z której rozliczą nas przyszłe pokolenia - powiedział w niedzielę (7 czerwca) prezydent Andrzej Duda w niedzielę w Goździe (powiat radomski) podczas spotkania z wyborcami.

Zdjęcie Andrzej Duda w Goździe /Paweł Supernak /PAP

"Żyjemy w wolnym kraju i to jest ogromna wartość, którą powinniśmy wykorzystać dla przyszłych pokoleń. Dla tych młodych, którzy za kilka, kilkanaście lat będą nas rozliczali z tego, co zrobiliśmy z tymi talentami, które Pan Bóg nam ofiarował, z tą wielką szansą, którą dla nas stworzył. Musimy ją wykorzystać" - mówił Duda

Reklama

"Dlatego też musimy zrealizować budowę kanału poprzez Mierzeję Wiślaną. To jest odległa stąd inwestycja, duża inwestycja, (...) ale ona ma ogromne znaczenie dla tamtego regionu i ona ma ogromne znaczenie dla naszego państwa. Ma też znaczenie dla jego bezpieczeństwa. Każde szanujące się państwo by to zrobiło - i dlatego my to zrobimy" - zapowiadał.

Centralny Port Komunikacyjny to kolejna wielka inwestycja, którą przywołał prezydent Andrzej Duda. Inwestycja, "której będziecie państwo, wierzę że z uśmiechem na twarzy, używali, że w przyszłości będziecie z niej korzystali: mogli pracować lub współpracować z podmiotami, które powstaną właśnie dlatego, że ten port komunikacyjny będzie tutaj, na środku naszego kraju. On jest nam potrzebny, abyśmy dokonali kolejnego skoku rozwojowego. Razem z nim pójdzie rozwój infrastruktury komunikacyjnej: 1800 km torów kolejowych - takiej inwestycji w Polsce nie było odkąd najstarsi górale pamiętają. Nie było - ale będzie" - powiedział Duda.

Dodał, że kolejną wielką inwestycją jest program budowy 20 mostów za 2,5 mld zł.