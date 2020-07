Prezydent Andrzej Duda z poparciem 61,34 proc. wyborców wygrał II turę w Końskich, a kandydat KO Rafał Trzaskowski z poparciem 66,02 proc. zwyciężył w Lesznie. W tych miejscowościach miało dojść do debat między kandydatami. Do Końskich przyjechał jednak tylko Duda, a do Leszna – Trzaskowski.

Do równoczesnych spotkań, które przed II turą zastąpiły debatę między dwoma pretendentami do Pałacu Prezydenckiego, doszło przed tygodniem. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda wziął udział w programie TVP "Debata Wyborcza" w Końskich w Świętokrzyskiem, a Rafał Trzaskowski spotkał się z dziennikarzami 20 redakcji w wielkopolskim Lesznie, w ramach organizowanej przez jego sztab "Areny prezydenckiej".

Obaj w odwiedzonych przez siebie miejscowościach zwyciężyli wcześniej w I turze wyborów prezydenckich. Duda w Końskich osiągnął wówczas 54,01 proc., a Trzaskowski 23,09 proc. Z kolei w Lesznie to Trzaskowski uzyskał większe poparcie - 42,51 proc., z kolei na Dudę zagłosowało - 28,18 proc. wyborców.

Rezultaty powtórzyły się również w II turze wyborów. Prezydent Duda wygrał w Końskich z wynikiem 61,32 proc., a Trzaskowski w gminie tej mógł liczyć na poparcie 38,66 proc. Kandydat KO w Lesznie zwyciężył z kolei z nieco większą przewagą nad kontrkandydatem. Zagłosowało na niego 66,02 proc. wyborców, a na Dudę 38,66 proc.

Z częściowych danych PKW pochodzących z 99,87 proc. obwodów wynika, że prezydent Duda wygrał II turę wyborów, uzyskując 51,21 proc. głosów poparcia. Trzaskowski zdobył 48,79 proc.



