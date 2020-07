"Ludzie czekają, żeby w sposób spokojny, stabilny konsekwentny realizować działania prowadzące do naprawy gospodarki i poprawy jakości życia" – ocenił w czwartek rano (9 lipca) w Jastrzębiu-Zdroju prezydent Andrzej Duda, pytany o ogłoszoną dzień wcześniej inicjatywę "Koalicji Polskich Spraw". Duda zaznaczył, że to "poważna polityczna oferta z jego strony".

Zdjęcie Ubiegający się o reelekcję prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania z górnikami KWK Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju / Andrzej Grygiel /PAP

Prezydent, który w czwartek rano złożył kwiaty przed Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego, przed kopalnią "Zofiówka" w Jastrzębiu Zdroju, a potem, przed poranną zmianą, rozdawał bułki przychodzącym do pracy górnikom, był następnie pytany przez dziennikarzy o szerokie zaproszenie różnych środowisk politycznych do "Koalicji Polskich Spraw".

"Uważam, że Polska potrzebuje w tej chwili, zwłaszcza w tej trudnej sytuacji, kiedy cała Europa jest jeszcze pogrążona w pandemii koronawirusa, kiedy w wielu krajach Unii Europejskiej jest tragiczna sytuacja gospodarcza - mają po minus kilkanaście nawet procent spadku PKB; my jesteśmy w lepszej sytuacji, ale to tylko pokazuje, że powinniśmy się zjednoczyć w załatwianiu spraw gospodarczych, tych ludzkich, które pozwolą żyć na godnym poziomie" - mówił.

"To jest w tej chwili kwestia najważniejsza - to jest dla nas wielkie zadanie z jednej strony, ale z drugiej strony w moim poczuciu także i dziejowa szansa. Są przygotowywane w tej chwili także w Unii Europejskiej ogromne pieniądze do wykorzystania na cele inwestycyjne - trzeba to zrobić w sposób spokojny i zgodny. Do tego właśnie jest potrzebna 'Koalicja Polskich Spraw'" - wyjaśnił.

Pytany, czy była to propozycja uzgodniona z liderami Zjednoczonej Prawicy, czy jego inicjatywa, Duda odpowiedział, że "to jest coś, co wszyscy rozumieją". "Myślę, że nie ma wątpliwości w Zjednoczonej Prawicy co do tego, że taki ruch, który spowoduje, że wokół tego działania, propaństwowego, prospołecznego, skupione zostanie więcej sił politycznych jest Polsce bardzo potrzebny i myślę, że ludzie też na to czekają, żeby w sposób spokojny, stabilny konsekwentny zrealizować te działania do naprawy gospodarki i poprawy jakości życia" - uznał.

Odnosząc się do pytania, czy inicjatywa "Koalicji Polskich Spraw" to zapowiedź zwiększenia aktywności w drugiej kadencji, także, jeśli chodzi o odpowiedzialność za rządy czy kierunek zmian na Zjednoczonej Prawicy, Duda odpowiedział, że ma już pięć lat doświadczenia prezydenckiego za sobą. "Już wiem dokładnie, co można i w jaki sposób można zrobić tak, żeby działać skutecznie i chcę działać skutecznie" - zadeklarował Andrzej Duda.

Prezydent Duda zaapelował w środę do polityków podzielających takie wartości, jak dobro rodziny czy wspólnota kulturowa, polityków PSL, Koalicji Polskiej i Konfederacji, o spotkanie po wyborach 12 lipca i rozmowę o najistotniejszych sprawach. W środowym oświadczeniu powiedział, że w Polsce jest potrzeba spokojnej i stabilnej polityki oraz współdziałania na rzecz tworzenia rozwiązań, które będą pomagały m.in. rodzinom i gospodarce.