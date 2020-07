"Andrzej Duda jest gwarantem polskiej tradycji, polskich wartości i tożsamości" - mówiła w niedzielę 5 lipca na spotkaniu z mieszkańcami Radomia europoseł Beata Szydło. Dodała, że prezydent głęboko wspiera też programy społeczne i prorozwojowe.

Zdjęcie Beata Szydło i Andrzej Duda podczas kampanijnej trasy przed I turą wyborów /ASW /Agencja FORUM

Była premier podkreślała, że Duda nie "boi się mówić jasno, skąd jesteśmy, z jakich tradycji wyrośliśmy i jakich tradycji powinniśmy bronić".

"Ma odwagę przeciwstawić się ogromnej machinie propagandowej wytaczanej z różnych stron i nie tylko z Polski, ale również tej machiny propagandowej, która zmienia także oblicze Europy" - stwierdziła Szydło.

"Nie pozwólmy, żeby niszczono religię"

Wskazała, że prezydent deklaruje, iż szanuje wszystkich, i że Polska jest krajem tolerancyjnym. "Ale jeżeli szanujemy wszystkich, to szanujmy również tych, którzy chcą chodzić do kościoła, którzy chcą posyłać dzieci na religię; nie szydźmy z nich, nie pozwólmy, żeby niszczono religię" - mówiła europoseł.

Według niej Duda jest gwarantem polskiej tradycji, wartości i tożsamości.

"Dzisiaj ci, którzy uważają się za mniejszość, ci którzy ciągle krzyczą o prawach człowieka, ci którzy mówią, że ich prawa są łamane, sami łamią prawa tych, którzy chcą żyć w kraju, w którym każdy jest szanowany za swoje poglądy. Ci ludzie również atakują tych, którzy dziś mówią "pozwólcie nam wierzyć, pozwólcie nam chodzić do kościoła, nie łamcie nam naszych praw"" - stwierdziła Szydło.

Według niej coraz częściej można się dziś spotkać się z tego rodzaju polemiką i retoryką.

"I prezydent Andrzej Duda mówi bardzo jasno: "ja szanuję każdego, ale nie pozwolę, żeby te wartości, które zbudowały Polskę i Europę, były zaniechane, czy żeby były niszczone"" - stwierdziła była premier.

"Polska stawiana za przykład"

Szydło podkreśliła, że przez ostatnie pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy wiele udało się zrobić w zakresie wsparcia polskiej rodziny.

Jak zaznaczyła, Polska jest dzisiaj stawiana za przykład państwa, w którym jest prowadzona mądra polityka wspierania rodzin.

"Potrafiliśmy też połączyć programy społeczne z programami prorozwojowymi. Powiedzieliśmy bardzo jasno, że dziecko to nie jest koszt, dziecko to inwestycja" - wskazała poseł PE, zaznaczając, że programy prospołeczne, np. 500 plus mają jednocześnie pomagać w rozwoju kraju.

Według Szydło - 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego to "kamienie milowe rozwoju Polski w ciągu ostatnich lat, fundamenty i podwaliny tego wszystkiego, co dzieje się teraz w Polsce".

"To prezydent Duda będzie gwarantem tego, że te kamienie milowe będą trwały i będą rozwijane kolejne programy społeczne, które będą przyczyniały się do rozwoju" - przekonywała.

Europosłanka podkreśliła także, że na kolejne lata Duda zaproponował programy, w których położono silny nacisk na rozwój kraju.

"Na to, by każda miejscowość w Polsce miała swoją szansę. Fundusz Dróg Lokalnych, Fundusz Samorządowy, inwestycje takie jak: CPK, przekop Mierzei Wiślanej, a więc i wielkie inwestycje, które mają sprawić, że Polska będzie w Europie jednym z najdynamiczniej rozwijających się krajów (...), ale obok tego realizowane będą inwestycje potrzebne każdej wspólnocie lokalnej" - zaznaczyła Szydło.