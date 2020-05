"Ordynacja wyborcza ponownie będzie bublem. Senat będzie miał nad czym pracować" - w ten sposób Bogdan Zdrojewski (KO) odniósł się do przyjętej przez Sejm ustawy w sprawie głosowania w wyborach prezydenckich. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski zadeklarował gotowość senatorów PiS do pracy nad nią.

Zdjęcie Bogdan Zdrojewski /Krzysztof Kaniewski/REPORTER /Reporter

"Maszynka do głosowania w Sejmie ponownie w użyciu. Wszystkie sensowne poprawki odrzucane. Ordynacja wyborcza ponownie będzie bublem, a przede wszystkim projektem niemożliwym do poprawnego zrealizowania. Senat będzie miał nad czym pracować!" - napisał we wtorek wieczorem na Twitterze senator Zdrojewski.

Reklama

Do przyjętej ustawy odniósł się także na Twitterze Stanisław Karczewski (PiS).

"Jest ustawa w sprawie wyborów. Teraz zostanie przekazana z Sejmu do Senatu. Senatorowie PiS są gotowi do pracy nad tą ustawą w tym tygodniu. Jutro, w czwartek, w piątek. Mamy nadzieję, że w Senacie nie będzie powtórki" - napisał. Nawiązał w ten sposób do tego, że Senat poprzednio pracował nad ustawą dotyczącą wyborów korespondencyjnych, wykorzystując cały czas, jaki przewidują na to przepisy.

Sejm uchwalił ustawę

Sejm uchwalił we wtorek, 12 maja, ustawę w sprawie tegorocznych wyborów prezydenckich. Zakłada ona, że w wyborach prezydenckich w 2020 roku głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.

Projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego autorstwa posłów PiS został złożony w Sejmie w poniedziałek wieczorem, 11 maja. We wtorek klub PiS złożył do projektu autopoprawkę, a także 21 poprawek. Swoje poprawki złożyły też kluby KO, Lewicy i PSL oraz koło Konfederacji.

We wtorek wieczorem Sejm uchwalił ustawę w sprawie organizacji tegorocznych wyborów prezydenckich wraz z 21 poprawkami PiS i jedną poprawką Lewicy. Za przyjęciem ustawy głosowało 244 posłów, 137 było przeciw, a 77 wstrzymało się od głosu.

Uchwalona ustawa zakłada uchylenie ustawy z 6 kwietnia dotyczącej przeprowadzenia wyłącznie korespondencyjnie wyborów prezydenckich w 2020 roku, jak i niektórych przepisów art. 102 ustawy z 16 kwietnia, czyli tzw. tarczy 2.0 - wykreślony m.in. zostaje przepis mówiący, że w wyborach prezydenckich 2020 roku. PKW nie określa wzoru karty do głosowania i nie zarządza ich druku.

Zgodnie z ustawą, kandydaci zarejestrowani przez PKW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, po ponownym zgłoszeniu zostają uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach zarządzonych przez marszałka Sejmu w kolejnym terminie. Będzie też można zgłaszać nowych kandydatów.