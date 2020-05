"Gdy zostaną zarządzone wybory, będziemy w krótkiej formule powtarzać też nasze czynności. Skoro nowe wybory, to nowa rekomendacja, nowe potwierdzenie kandydatury" - powiedział lider PO Borys Budka, pytany czy Małgorzata Kidawa-Błońska nadal będzie kandydatką.

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska i Borys Budka na sali obrad Sejmu / Radek Pietruszka /PAP

Przewodniczący PO został zapytany przez portal gazeta.pl, czy Małgorzata Kidawa-Błońska dalej będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

"Jestem po spotkaniu z liderami pozostałych ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską. Rozmawiam z zarządem Platformy Obywatelskiej. Z pewnością będziemy w bardzo krótkiej formule, jeżeli już zostaną zarządzone wybory, powtarzać również nasze czynności. To znaczy, skoro nowe wybory, to nowa rekomendacja, nowe potwierdzenie kandydatury. Więc te decyzje są przed nami. Ale dzisiaj za wcześnie, by mówić w jakich dniach to będzie, bo nie znamy jeszcze kalendarza wyborczego" - powiedział Budka.

Dodał, że kiedy zostaną ogłoszone wybory, będą zawiązywać nowy komitet wyborczy.

Wybory korespondencyjne

W niedzielę PKW stwierdziła, że w wyborach 10 maja bieżącego roku brak było możliwości głosowania na kandydatów. W związku z tym, że brak możliwości głosowania na kandydatów jest równoznaczny w skutkach z brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów, marszałek Sejmu ma teraz 14 dni na ponowne zarządzenie wyborów.

W ubiegłą środę, we wspólnym oświadczeniu szefów PiS - Jarosława Kaczyńskiego i Porozumienia - Jarosława Gowina poinformowano, że te ugrupowania przygotowały rozwiązanie dotyczące tegorocznych wyborów prezydenckich. Zakłada ono, że zarządzone na najbliższą niedzielę wybory się nie odbędą, a po przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory "w pierwszym możliwym terminie". Wybory mają odbyć się korespondencyjnie.

W czwartek Sejm odrzucił sprzeciw Senatu ws. ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020 r. Ustawa została w piątek podpisana przez prezydenta i została również opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przewiduje ona, że głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich ma być tylko korespondencyjne. Porozumienie zobowiązało się, że razem z PiS przygotuje propozycję zmian w ustawie ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020 r.