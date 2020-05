Wybory 2020. Budka: Podtrzymuję rekomendację dla Kidawy-Błońskiej

Małgorzata Kidawa-Błońska zadeklarowała w czwartek (7 maja), że weźmie udział w wyborach pod warunkiem, że będą one zgodne z polskim prawem, konstytucją i przeprowadzone przez PKW. Z kolei przewodniczący PO Borys Budka potwierdził, że Kidawa-Błońska nadal ma poparcie PO jako kandydatka na prezydenta.

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska i Borys Budka podczas konferencji prasowej w Sejmie. / Wojciech Olkuśnik /PAP/EPA

Na konferencji prasowej w Sejmie Budka podkreślił, że wybory prezydenckie musza być bezpieczne i uczciwe. Według niego, to dzięki "determinacji senatorów demokratycznej opozycji" oraz "ciężkiej pracy parlamentarzystów", a także "stanowczej postawie" samorządowców "plan Kaczyńskiego przeprowadzania wyborów 10 maja legł w gruzach".

"To dopiero pierwszy krok, by wybory prezydenckie były powszechne, bezpieczne, uczciwe, wolne i odbywały się w głosowaniu tajnym" - podsumował Budka. Dlatego - zaznaczył - Koalicja Obywatelska przygotowała projekt ustawy zakładający możliwość mieszanego głosowania w nowych wyborach: stacjonarnego i korespondencyjnego. "Do tego potrzeba zgody wszystkich podmiotów, które biorą udział w procesie legislacyjnym" - przyznał.

"Przyprowadzimy te wybory tak, by każdy mógł oddać głos. Jestem przekonany, że wspólnie z samorządowcami, wspólnie z większością w Senacie doprowadzimy do uchwalenia przepisów gwarantujących bezpieczne i uczciwe wybory" - zadeklarował.

"Stoimy przed wielką próbą"

Wicemarszałek Sejmu i kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła na konferencji, że "w Polsce są tysiące ludzi, dla których wartości mają znaczenie, którzy chcą żyć w demokratycznym, wolnym kraju, dla których instytucje naszego państwa są bardzo ważne". Dodała, że dla tych osób ważny jest też trójpodział władzy i normalne przeprowadzenie wyborów.

"Stoimy przed wielką próbą. Tę próbę wygramy i wygramy wartości: wolną i demokratyczną Polskę. (...) Prawa nigdy nie wolno łamać, a konstytucja musi być naszym wyznacznikiem" - powiedziała Kidawa-Błońska.

Deklaracja ws. udziału w wyborach

Odpowiadając na pytania dziennikarzy dodała, że "weźmie udział w wyborach, a nie w plebiscycie". Kidawa-Błońska podkreśliła, że weźmie udział w wyborach pod warunkiem, że będą one zgodne z polskim prawem, konstytucją i przeprowadzone przez PKW.

Budka oświadczył też, że podtrzymuje rekomendację dla Kidawy-Błońskiej jako kandydatki w wyborach prezydenckich.