W czwartek, 7 maja, posłowie zdecydowali o odrzuceniu sprzeciwu Senatu w sprawie ustawy o organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. Za odrzuceniem stanowiska izby wyższej opowiedziało się 236 posłów. Przeciw było 213, a 11 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

We wtorek wieczorem (5 maja) Senat odrzucił ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020. Ustawa wróciła do Sejmu. Tego dnia również marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwróciła się z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego o możliwość przesunięcia terminu wyborów prezydenckich.

Do odrzucenia w Sejmie stanowiska Senatu wymagana była bezwzględna większość głosów - o jeden głos więcej, niż wszystkich pozostałych głosów (przeciw i wstrzymujących się). W czwartkowym głosowaniu wzięli udział wszyscy posłowie (460).

Za odrzuceniem uchwały Senatu opowiedziało się 236 posłów, przeciwko było 213, a 11 wstrzymało się od głosu.

Polityczne targi do ostatniej chwili

Bój o wybory korespondencyjne toczył się od ostatniej chwili. Jarosław Gowin od początku sprzeciwiał się majowemu terminowi. Jeszcze w środę, 6 maja, przed południem zarówno sam lider Porozumienia, jak i niektórzy jego członkowie zapowiadali, że zagłosują za odrzuceniem ustawy (kto i jak miał głosować - o tym więcej TUTAJ ).



Późnym wieczorem sytuacja zmieniła się o 180 stopni.

Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin we wspólnym komunikacie oświadczyli, że PiS oraz Porozumienie przygotowały rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach. Poinformowali, że "po 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie". Dodali, że wybory odbędą się w trybie korespondencyjnym, a Porozumienie poprze ustawę o głosowaniu korespondencyjnym i jednocześnie przedstawi, w uzgodnieniu z PiS, propozycję jej nowelizacji.