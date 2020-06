Wybory 2020. Donald Tusk komentuje wstępne wyniki

"Rafale, mów tylko to, w co wierzysz i walcz do końca" - radzi Rafałowi Trzaskowskiemu Donald Tusk. Polityk skomentował wstępne wyniki wyborów prezydenckich w rozmowie z NaTemat.pl.

Zdjęcie Donald Tusk /Daina Le Lardic/Isopix /East News

Donald Tusk komentował w rozmowie z serwisem sondażowe wyniki wyborów, jednak jak wynika z cząstkowych danych PKW - tendencja w nich wskazana jest spójna ze wstępnymi, oficjalnymi wynikami.

Zgodnie z danymi z 87,16 proc. obwodów głosowania - Andrzej Duda uzyskał 45,24 proc. głosów (7 246 743), a Rafał Trzaskowski 28,92 proc. (4 632 734). To oni zmierzą się w II turze wyborów. Czytaj więcej na ten temat.

"Odpowiem trzema banałami, bo prawda zazwyczaj jest banalna. Wynik drugiej tury jest otwarty. Rozstrzygnie mobilizacja elektoratów tych kandydatów, którzy odpadli. Mam nadzieję, że wygra lepszy, choć dobrze wiem, że demokracja nie zawsze podziela moje opinie" - powiedział Donald Tusk pytany o wyniki.

Ma także radę dla Rafała Trzaskowskiego, któremu kibicuje. "Rafale, mów tylko to, w co wierzysz i walcz do końca" - powiedział.

Donald Tusk - były premier, szef Rady Europejskiej, a także lider Platformy Obywatelskiej był medialnym pretendentem do startu w wyborach na prezydenta Polski. Polityk nie zdecydował się jednak na taki krok, wspierając ostatecznie kandydata wytypowanego przez jego macierzystą partię.