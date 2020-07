"Wyborcy Konfederacji w 2019 a wyborcy Krzysztofa Bosaka w 2020 to nie jest to samo" - przekonywał w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna. "Tam jest sporo wyborców, którzy byli przy Pawle Kukizie wcześniej. To nie są wyborcy jednorodni" - tłumaczył. "Tam są wyborcy narodowi, tam jest dużo przedsiębiorców, wolnościowy elektorat... " - wyliczał były lider Platformy Obywatelskiej.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Krzysztof Kaniewski /Reporter

"Rozstrzygnięcie tych wyborów będzie miało miejsce w Polsce lokalnej, powiatowej" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna.

"Obecność Koalicji Obywatelskiej, tych wszystkich, którzy wspierają Rafała Trzaskowskiego i są w tej kampanii, musi być przede wszystkim poza wielkimi, największymi miastami" - dodał.

"Ogromna praca, tysiące wolontariuszy. To jest ciekawy projekt. Jest pytanie, w jaki sposób on go będzie sytuował na scenie politycznej" - mówił z kolei, zapytany o Szymona Hołownię i tworzony przez niego ruch.

"Świeżość, którą wniósł do polityki w tak ekspresowym tempie, to jest wielki kapitał na przyszłość. Musi mieć dobry pomysł, żeby przez trzy lata do wyborów parlamentarnych zbudować czy współtworzyć nową jakość porozumienia integrującej się opozycji" - radził były lider PO.

