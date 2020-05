Wybory 2020. Hołownia ze łzami w oczach: Jak będzie trzeba, to wszystko oddam

"Czytam konstytucję codziennie. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę, która będzie właśnie taka" - mówił w opublikowanym w mediach społecznościowych wideo Szymon Hołownia. "Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, by właśnie taka była" - dodał kandydat na prezydenta w emocjonalnym wystąpieniu.

Zdjęcie Szymon Hołownia /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

Hołownia, zwracając się do swoich wyborców, opublikował nagranie, podczas którego nie krył emocji.



"Może przyjść jeszcze 75 byłych prezydentów i premierów, 48 marszałków Sejmu, mogą mi mówić, co chcą. Ale oni już byli, a teraz czas na to, co będzie. Teraz kolej na mnie" - zapowiadał 2 maja.



"Czytam ją (konstytucję) codziennie. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę, która będzie właśnie taka" - powiedział, pokazując egzemplarz polskiej ustawy zasadniczej.

"Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, by właśnie taka była" - dodał kandydat na prezydenta, ocierając łzy.