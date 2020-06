"Mamy ponad 330 tys. podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Polski" - poinformował w poniedziałek, 8 czerwca, p.o. szefa sztabu kandydata KO, poseł Cezary Tomczyk.

Zdjęcie Na zdj. zbiórka podpisów poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego podczas Toastu dla Wolności na pl. Wolności w Poznaniu (04.06.2020) /Jakub Kaczmarczyk /PAP

"Bardzo chciałem podziękować, bo przekroczyliśmy kolejną astronomiczną liczbę, jeśli chodzi o zbieranie podpisów. Mamy już ich - według naszych wyliczeń - ponad 330 tys. Ta liczba ciągle rośnie" - powiedział w radiu TOK FM Tomczyk.

"Akcje zbierania podpisów to - w pozytywnym znaczeniu tego słowa - ogromne szaleństwo. Widzimy to w małych, średnich, dużych miastach, na wsiach, to jest coś niesamowitego" - dodał poseł KO.

Wymaganych jest 100 tys. podpisów

W środę, 3 czerwca, marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na niedzielę 28 czerwca.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin rejestracji komitetów wyborczych minął w piątek 5 czerwca, a 10 czerwca minie termin rejestracji nowych kandydatów, do czego potrzebne jest minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla danej kandydatury.