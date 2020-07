Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Business Insider Polska, przed II turą wyborów prezydenckich, zapytał Polaków o kwestie gospodarcze: podwyższenie wieku emerytalnego, świadczenia 500 plus oraz o wprowadzenie euro.

Podniesienie wieku emerytalnego

Jak wynika z najnowszego sondażu IBRIS - aż 59,8 proc. ankietowanych sprzeciwia się podniesieniu wieku emerytalnego, nawet w zamian gwarancji wyższej emerytury, z czego 44,1 proc. jest "zdecydowanie przeciw" a 15,7 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie".

Na podwyższenie wieku emerytalnego mogłoby się zgodzić z kolei 33,4 proc. Polaków (przy czym aż 20,3 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 13,1 proc. "raczej tak").

Zdania na ten temat nie ma 6,7 proc. osób.

Zarówno Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski deklarują, że nie zgadzają się na podniesienie wieku emerytalnego.

Więcej niż 500 plus?

Interesująco kształtują się odpowiedzi na pytanie "czy prezydent powinien dążyć do zwiększenia kwoty w ramach obecnego programu 500 plus".



Okazuje się, że zwiększenia kwoty chciałoby 24,2 proc. Polaków, a przeciwnego zdania jest aż 65,5 proc. badanych. Opcję "nie wiem/trudno powiedzieć zaznaczyło 10,3 proc. ankietowanych.



Co ciekawe - jak wynika z sondażu - wśród wyborców Andrzeja Dudy podniesienia wysokości świadczenia 500 plus oczekiwałoby 36 proc. wyborców. 53 proc. jest przeciw. Z kolei wśród elektoratu Rafała Trzaskowskiego, więcej niż 500 plus chciałoby otrzymywać jedynie 14 proc. ankietowanych. Podniesieniu świadczenia sprzeciwia się z kolei 76 proc. deklarujących poparcie dla kandydata KO.



Kwestia wejścia do strefy euro

IBRIS zapytał Polaków także o przystąpienie naszego kraju do strefy euro. 57 proc. badanych jest przeciw, a 34,2 proc. "za" wprowadzenie euro w Polsce.



Zdania w tej kwestii nie ma 8,7 proc. osób.



Badanie na zlecenie Business Insider Polska przeprowadził 1 lipca IBRIS, na reprezentatywnej próbie 1100 Polaków metodą CATI.