"Co do zasady uważam, że to jest dobry kierunek, ale można to przeprowadzać wyłącznie na zasadach rynkowych" - tak o pomyśle repolonizacji mediów mówił prezes Porozumienia, b. wicepremier Jarosław Gowin. Zaznaczył zarazem, że "to nie są w tej chwili sprawy najistotniejsze".

Zdjęcie Jarosław Gowin /Marek Maliszewski /Reporter

Gowin, pytany w Radiu Zet, czy będzie powrót do pomysłu repolonizacji mediów, odpowiedział: "To wymaga dyskusji wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Dyskusji zarówno co do kierunku działań i - co bardzo ważne - co do charakteru tych działań".

"Co do zasady repolonizacji uważam, że to jest dobry kierunek, ale można to przeprowadzać wyłącznie na zasadach rynkowych tak, jak zrepolonizowaliśmy mniej więcej połowę sektora bankowego. W czasach kryzysu widać wyraźnie, że bardzo dobrze to wychodzi dla polskiej gospodarki, dla wszystkich Polaków" - powiedział lider Porozumienia.

Zaznaczył, że "to nie są w tej chwili sprawy najistotniejsze".

