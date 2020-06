Wybory 2020: Kłopoty z głosowaniem korespondencyjnym w Sieradzu

W Działoszynie zanotowano kilkanaście przypadków nieprawidłowości w głosowaniu korespondencyjnym, m.in. prób odsyłania kopert z napisem "karta do głosowania", zamiast kopert zwrotnych z tzw. pakietami wyborczymi - powiedział dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego (KBW) w Sieradzu Tadeusz Brzozowski.

"Niektórzy wyborcy nie do końca zrozumieli zasady głosowania korespondencyjnego. Na pocztę dotarły koperty zatytułowane 'karta do głosowania'. Zamiast zapakować to w kopertę zwrotną tzw. pakietu wyborczego, gdzie jest jeszcze oświadczenie o głosowaniu, ktoś wysyła koperty z kartą do głosowania, zresztą tak do końca nie wiemy przecież, co tam jest" - powiedział dyrektor Brzozowski.

Warunkiem zgodnego z obecną ordynacją wyborczą głosowania korespondencyjnego jest odesłanie w specjalnej kopercie całego pakietu wyborczego, oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu wraz z inną kopertą, w której powinna być karta wyborcza - przypomina szef KBW w Sieradzu.

"W okręgu sieradzkim, oprócz problemów w Działoszynie, nie zanotowano na razie poważniejszych incydentów wyborczych" - zapewnił w niedzielę po południu Tadeusz Brzozowski.

Podobnie, czyli bez poważniejszych wydarzeń związanych z wyborami, było po południu w obejmujących województwo łódzkie okręgach: skierniewickim, piotrkowskim i łódzkim.





