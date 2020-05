Unijny komisarz ds. sprawiedliwości, Didier Reynders, zapowiedział w czwartek, 7 maja, że po decyzji o przełożeniu wyborów w Polsce Komisja Europejska będzie śledzić przygotowania do ich przeprowadzenia w przyszłości.

Zdjęcie Komisarz Didier Reynders /AFP

"Przyjąłem do wiadomości tego ranka decyzję o przełożeniu wyborów prezydenckich w Polce. Cieszę się z debaty przeprowadzonej w Polsce na ten temat przez społeczeństwo" - powiedział na posiedzeniu komisji sprawiedliwości PE, dodając, że KE będzie śledzić przygotowania do przeprowadzenia wyborów w Polsce w przyszłości, bo ma pewne obawy co do sposobu ich organizacji.

Reklama

"Jednak widzimy, że była możliwość ich przełożenia. Będziemy nadal śledzić sytuację, żeby zagwarantować, że proces będzie odpowiedni, a kampania wyborcza będzie sprawiedliwa" - powiedział.

Kwestia wykorzystywania baz danych w wyborach

Europoseł Andrzej Halicki (PO) pytał Reyndersa podczas posiedzenia, czy Komisja Europejska zamierza analizować proces wykorzystywania danych osobowych w wyborach prezydenckich w Polsce, który - jak podkreślił - w jego opinii narusza normy RODO.

Reynders odpowiedział, że kwestia ochrony danych osobowych w Polsce została już przeanalizowana i jest analizowana dalej.

Oświadczył, że sytuacja ta pokazuje, jak bardzo konieczne są w tej kwestii standardy europejskie. "Będziemy podczas nowej kompanii wyborczej obserwować, jak wykorzystywane są bazy danych" - zapowiedział komisarz.