W piątek (1 maja ), w pustej hali w Szeligach pod Warszawą, po godz. 10 rozpoczęła się konwencja programowa prezydenta Andrzej Dudy, podczas której przedstawia swój program wyborczy na kolejną kadencję. "Trzeba podnieść zasiłek dla bezrobotnych do 1300 zł i wprowadzić dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły pracę na skutek epidemii -1200 zł na miesiąc przez trzy miesiące" - zapowiedział Duda.

Konwencja odbywa się w Hali Transcolor w Szeligach pod Warszawą, bez udziału publiczności, a głównym bohaterem wydarzenia jest Andrzej Duda. Nie przewidziano przemówień innych polityków - mówił wcześniej rzecznik sztabu wyborczego Adam Bielan.

"Będzie to bardziej nowatorskie wydarzenie, będą łączenia przez internet, tak jak wielu Polaków dzisiaj pracuje" - mówił.

"Wiele marzeń się spełniło"

Na wstępie konwencji zaprezentowano krótki film podsumowujący ostatnie pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy z wypowiedziami Polaków, którzy opowiadali m.in. o programach społecznych wprowadzonych w tym czasie.



"To co zdarzyło się przez te ostatnie pięć lat, to wiem, że zdarzyło się wiele dobrego i wiem, że wiele marzeń nie tylko moich, ale także moich współpracowników, ale przede wszystkim marzeń zwykłych ludzi, o których słyszałem w 2015 r. w czasie tamtej pamiętnej kampanii, że one się po prostu przez ten czas spełniły, że wiele obaw zniknęło" - mówił Duda.



Duda nawiązał jednocześnie, do epidemii koronawirusa. Jak mówił, dzisiaj dla wielu z nas to wszystko staje pod znakiem zapytania i pojawiają się fundamentalne pytania, których półtora miesiąca temu nikt sobie nie zadawał.



"Chcę powiedzieć o Polsce takiej, o jakiej marzyłem, chcę powiedzieć o Polsce takiej, jaka jest dzisiaj, ale chcę powiedzieć o Polsce, jaka również głęboko wierzę, że będzie" - podkreślił.



"Nikt do tej pory nie podjął tak wielkiego społecznego zobowiązania"

Prezydent Duda nawiązywał też do kampanii wyborczej w 2015 r. kiedy - jak mówił - ludzie w stosunku do niego stawiali żądania, m.in. dotyczące obniżenia wieku emerytalnego.



"Mówiłem tak, obiecuję państwu jeśli zostanę wybrany na urząd prezydenta RP złoże ustawę, która będzie prowadziła do obniżenia wieku emerytalnego, do przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego. Mówiłem: rodzinie należy się prawdziwe wsparcie, rzeczywiste wsparcie, wymierne wsparcie, takie które rodzina poczuje" - przypominał i podkreślił, że swojego słowa dotrzymał.



Odnosząc się do programu 500 plus Duda mówił, że został on wprowadzony, choć nikt w to nie wierzył. "To była wielka próba, nikt do tej pory w naszym kraju nie podjął tak wielkiego społecznego zobowiązania" - podkreślił.

1200 zł dodatku solidarnościowego

"Nigdy jako prezydent RP nie pozwolę na to, by polskie państwo wycofało się z programu 500 plus. Inne programy społeczne również zostaną utrzymane" - zapowiedział Andrzej Duda.



"Trzeba podnieść zasiłek dla bezrobotnych do 1300 zł i wprowadzić dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły pracę na skutek epidemii - 1200 zł na miesiąc przez trzy miesiące" - obiecał prezydent.