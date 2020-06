Policjanci wyjaśniają okoliczności usunięcia flagi państwowej z siedziby jednej z komisji wyborczych w Kożuchowie (lubuskie). W sprawie wylegitymowano siedem osób, wszystkie były nietrzeźwe - poinformował w niedzielę 28 czerwca rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Zdjęcie Polska flaga, zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Do incydentu doszło w sobotę, krótko przed północą. W związku z nim policjanci wylegitymowali siedem nietrzeźwych osób. Funkcjonariusze ustalają, kto z tej grupy zdejmował flagę z budynku, w którym znajduje się komisja wyborcza.

"To przestępstwo z art. 137 Kodeksu karnego dot. znieważania, niszczenia, uszkadzania i usuwania znaków państwowych. Jest one zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do roku" - powiedział Maludy.

Łącznie podczas ciszy wyborczej policja odnotowała dotychczas w woj. lubuskim pięć przypadków naruszenia prawa. Większość z nich dotyczyła wykroczeń z art. 67 Kodeksu wykroczeń - zrywania i niszczenia plakatów wyborczych.