Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w piątek (19 czerwca), że rekomenduje głosowanie wyłącznie korespondencyjne w gminie Baranów w woj. wielkopolskim i gminie Marklowice w woj. śląskim.

Zdjęcie Minister zdrowia Łukasz Szumowski /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Przepisy stanowią, że do 21 czerwca PKW może na wniosek ministra zdrowia wydać uchwałę zarządzającą, że na terenie danej gminy lub jej części głosowanie odbędzie się wyłącznie korespondencyjnie, jeśli doszło tam do znaczącego pogorszenia się sytuacji epidemicznej.

Minister Zdrowia przekazał dziś do PKW rekomendacje w sprawie przeprowadzenia wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej w dwóch gminach, w których tzw. wskaźnik zapadalności przekracza 100 na 10 000 mieszkańców. ą to gminy Baranów (woj. wielkopolskie) oraz Marklowice (woj. śląskie). Obie gminy należą do powiatów, w których notujemy wysoki wskaźnik liczby aktywnych przypadków, tj. powiatu kępińskiego oraz powiatu wodzisławskiego - podało Ministerstwo Zdrowia.



Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pytany wcześniej w Polsat News, gdzie - z powodu sytuacji epidemicznej - powinny się odbyć wybory wyłącznie w formie korespondencyjnej, odpowiedział, że resort szczególnie analizuje sytuację w 13 powiatach woj. śląskiego i m.in. w powiecie opoczyńskim i pajęczańskim w woj. łódzkim, gdzie jest więcej zachorowań.