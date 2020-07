Wybory 2020. Marek Jakubiak przekaże poparcie

"W południe ogłosimy poparcie dla jednego z kandydatów startujących w drugiej turze wyborów prezydenckich. Nie będziemy robić uników ani umizgów" - zapowiedział lider Federacji dla Rzeczpospolitej Marek Jakubiak.

Zdjęcie Marek Jakubiak /Jan Bogacz/TVP /East News

Jakubiak, który w w wyborach prezydenckich 28 czerwca dostał 33 652 głosów głosów (0,17 proc.) i osiągnął ósmy wynik spośród 11 kandydatów, zapytany został w TVP Info, na kogo powinni oddać głos jego wyborcy. "W myśl demokracji powinni sami postanowić, na kogo głosują" - odpowiedział.

Zapowiedział jednocześnie, że to, komu przekazuje poparcie, ogłosi w południe w czwartek (9 lipca) w Warszawie. "Cieszę się bardzo, że po konsultacjach wewnątrzpartyjnych będziemy dzisiaj o godzinie 12 mieli konferencję, na której ogłosimy swoje poparcie" - powiedział.

Lider FdR zapewnił, że nie będzie z ich strony uników czy umizgów. "Powiemy, kogo popieramy i dlaczego, i tyle" - dodał.

"To jest cały Rafał Trzaskowski"

Jakubiak nie sprecyzował, komu zostanie przekazane poparcie, jednak krytycznie wypowiadał się o kandydacie KO Rafale Trzaskowskim. Wspominał między innymi wybory prezydenta Warszawy, w których obaj brali udział.

Trzaskowskiemu - mówił Jakubiak - zadano pytanie, czy jeśli zostanie prezydentem Warszawy, to będzie współpracować z pozostałymi kandydatami do tej funkcji. "On mówi: 'Oczywiście, ze wszystkimi'. A z Jakubiakiem nie. To jest cały Rafał Trzaskowski" - stwierdził Jakubiak.

Jego zdaniem nie powinno dziwić, że "wychowanek" Platformy Obywatelskiej co innego mówi rano, co innego w południe i co innego wieczorem.

W I turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda uzyskał 43,5 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 30,46 proc. Obaj zmierzą się w II turze w najbliższą niedzielę, 12 lipca.