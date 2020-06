Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 28 czerwca - zarządziła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Oznacza to, że ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca.

- W lutym ogłosiłam termin wyborów na 10 maja, kandydaci przystąpili do kampanii. Nagle zdarzyło się to, co dotknęło cały świat - epidemia koronawirusa, która zmieniał kompletnie wszystko. Poszczególni kandydaci zaczęli ograniczać spotkania z wyborcami, bo tego wymagała sytuacja zdrowotna. Kampania przeniosła się do mediów społecznościowych. Wybory 10 maja powinny się były odbyć, bo byliśmy na to przygotowani - oświadczyła w Sali Kolumnowej Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek oceniła, że wszystkie propozycje dotyczące organizacji wyborów prezydenckich były "torpedowane" przez opozycję. - W opozycji toczyły się tylko pracę nad tym, jak te wybory torpedować (...). Opozycja pokazała, że chce awantury, że chce zakłamywać rzeczywistość - powiedziała Witek.



Marszałek potwierdziła, że otrzymała pozytywną opinię dotyczącą kalendarza wyborczego od Państwowej Komisji Wyborczej. Zarządziła, że wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca.



- Niedługo moje postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów prezydenckich zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw i ruszy kampania wyborcza. Chciałabym, żeby to była uczciwa rywalizacja- powiedziała marszałek Sejmu.



Oznacza to, że ewentualna druga tura wyborów odbędzie się po dwóch tygodniach, 12 lipca.



Kalendarz wyborczy

Wcześniej poinformowano, że na posiedzeniu w nocy z wtorku na środę (z 2 na 3 czerwca) PKW pozytywnie zaopiniowała kalendarz wyborczy . Wynika z niego, że termin rejestracji komitetów minie 5 czerwca, a rejestracji kandydatów - 10 czerwca.

Głosowanie w wyborach prezydenckich 2020 odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych i korespondencyjnie.

Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych. Natomiast 28 czerwca w godz. od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych. Możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych komisji.

10 maja wybory nie odbyły się

Przypomnijmy, że zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się. PKW stwierdziła w wydanej tego dnia uchwale, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów".