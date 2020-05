Wybory 2020. Ministerstwo Aktywów Państwowych odpowiedziało senackim komisjom

Do projektów poselskich nie ma obowiązku przedstawiania projektów aktów wykonawczych, a ustawa o głosowaniu korespondencyjnym była projektem poselskim - taką odpowiedź na swój wniosek otrzymały trzy komisje senackie od Ministerstwa Aktywów Państwowych. O odpowiedzi poinformował senator Krzysztof Kwiatkowski.

Trzy senackie komisje: ustawodawcza, praw człowieka i samorządu terytorialnego kontynuują w poniedziałek, 4 maja, prace nad ustawą w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku. To ciąg dalszy posiedzenia połączonych komisji z 28 kwietnia. Wówczas senackie komisje przerwały prace nad ustawą, by rząd mógł dostarczyć m.in. projekty aktów wykonawczych.

Sasin: Nie ma obowiązku przedstawiania takich aktów

Jak poinformował senatorów szef komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (niez.), wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin odpowiedział na wniosek trzech połączonych komisji, zwracających się o projekty aktów wykonawczych do ustawy o wyborach korespondencyjnych, że do projektów poselskich nie ma obowiązku przedstawiania takich aktów, a ustawa była projektem poselskim.

W sprawie drugiego wniosku - o dołączenie korespondencji z Pocztą Polską w sprawie druku kart do głosowania - szef MAP odpowiedział, relacjonował Kwiatkowski, że jego resort nie jest właściwy w odniesieniu do drukowania kart do głosowania, a podejmował jedynie działania w związku z decyzją premiera, adresowaną do Poczty Polskiej.

Z kolei Poczta Polska odpowiedziała trzem połączonym komisjom, że sprawa druku kart wyborczych to informacja prawnie chroniona i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. "Informacja w sprawie druku kart do głosowania jest lepiej chroniona niż same karty" - skomentował Kwiatkowski.

Senatorowie otrzymali też informację o podstawie prawnej udostępniania Poczcie Polskiej danych PESEL - miała nim być decyzja premiera z 16 kwietnia, skierowana do Poczty Polskiej.

Projekt aktu wykonawczego do ustawy o wyborach korespondencyjnych udostępniło jedynie Ministerstwo Spraw Zagranicznych - poinformował Kwiatkowski.

Informacje te skomentował senator Bogdan Klich (KO), oceniając, iż Poczta Polska w sprawie spisu wyborców działała bezprawnie.