Karty do głosowania od ponad 90 proc. z 60 tys. zarejestrowanych w Niemczech polskich wyborców nadeszły już do komisji wyborczych - poinformowała ambasada RP w Berlinie. Aż 98 proc. kart dotarło do komisji w Kolonii. W RFN głosowanie w wyborach prezydenta RP odbywa się tylko korespondencyjnie.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Marcin Bruniecki/ Reporter /Reporter

Jak powiedział w niedzielę, 28 czerwca, attache prasowy ambasady w Berlinie Dariusz Pawłoś, mimo pandemii koronawirusa i konieczności głosowania pocztą, tegoroczna frekwencja jest znacznie wyższa od tej z 2015 r., kiedy głos oddało niecałe 20 tys. mieszkających w Niemczech Polaków.

Reklama

"Pięć lat temu również można było głosować korespondencyjnie, ale skorzystał z tego ułamek głosujących - zauważył Pawłoś.

Niemiecka poczta do soboty dostarczała do polskich placówek zwrotne koperty wyborcze z oddanymi głosami. W niedzielę docierały też pakiety przesyłane przez kuriera. Przez weekend do komisji wpłynęło około tysiąca przesyłek.

"Trzeba powiedzieć, że w części przypadków niemieckiej poczcie dany czas ponad tygodnia nie wystarczył na dostarczenie i odesłanie pakietów wyborczych" - stwierdził attache.

Pawłoś podkreślił, że choć koperty zwrotne nadchodziły przez cały tydzień, to liczenie głosów zacznie się dopiero po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21.

Jak zaznaczył attache, wielu Polaków mieszkających w Niemczech zdecydowało się oddać głos w kraju. Ambasada przypomina, że jeśli dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, to obywatele RP, którzy nie zarejestrowali się na pierwszą turę będą mieli czas tylko do końca poniedziałku, aby się zgłosić i móc zagłosować korespondencyjnie.

Wybory 2020. Kolejki przed lokalami wyborczymi 1 / 14 W salach, w których odbywało się głosowanie, ludzie ustawiali się w kolejkach do rejestracji. W jednej z klas rozdzielono czekających na otrzymanie karty wyborczej na trzy kolejki - zgodnie z ich adresem zamieszkania. Następnie podawało się przed komisją swój adres zamieszkania i okazywało dowód. Większość oczekujących miała przygotowane własne długopisy ze względów bezpieczeństwa. Następnie wyborcy podchodzili do stanowisk, gdzie za osłoną gwarantującą tajność, oddawali swój głos. Źródło: PAP Autor: Paweł Supernak udostępnij