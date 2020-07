"Razem z prezydentem Andrzejem Dudą nie dopuścimy do powrotu "turboliberalnej" polityki Leszka Balcerowicza i Donalda Tuska; Balcerowicz to przyjaciel Rafała Trzaskowskiego" - powiedział w niedzielę 5 lipca w Sławnie (woj. zachodniopomorskie) premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki podczas spotkania w Koszalinie /Piotr Kowala /PAP

Premier mówił na spotkaniu z mieszkańcami, że rząd chce rozwoju sprawiedliwej Polski razem z prezydentem Andrzejem Dudą. Powiedział też, że w niedzielę poparcia kandydatowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu udzielił były polityk Janusz Palikot.

Reklama

"To jest właśnie całe oblicze Trzaskowskiego - Palikot i Rabiej koło niego" - powiedział szef rządu.

Morawiecki podkreślił, że Sławno i sąsiednie powiaty ucierpiały w czasie transformacji. "Tutaj było wiele PGR-ów, na tych ziemiach, wiem doskonale, jak one ucierpiały, przez kogo ucierpiały - Balcerowicz, dokładnie, to przyjaciel Trzaskowskiego, Balcerowicz - przyjaciel neoliberałów, przyjaciel PO. Balcerowicz, Budka, Trzaskowski - wystrzegajmy się ich" - mówił Morawiecki.

"Nie dopuścimy razem z prezydentem Andrzejem Dudą do powrotu tej neoliberalnej, turboliberalnej polityki Balcerowicza i Tuska, nigdy więcej tej polityki" - powiedział premier.

Przypomnijmy, że sam Morawiecki w 2010 został powołany w skład Rady Gospodarczej przy ówczesnym premierze Donaldzie Tusku, w której zasiadał przez blisko dwa lata.





"To jest ich plan na zniszczenie"

"Jeśli chcemy dalej zmieniać Polskę, jeśli chcemy spokoju, stabilności i rozwoju to nie możemy stawiać na kogoś, kto wsadza kij w szprychy, wetokracja, weto dla weta, nie bo nie, wieczna wojna to jest ich plan na zniszczenie tego, co zrobiliśmy" - powiedział o politycznych oponentach Morawiecki.

Jak mówił, wybór między kandydatami na prezydenta to zasadniczy wybór. "Pomiędzy szalbierską polityką, kuglarstwem, farbowanymi lisami, mowa trawa, sypanie piachem w oczy, to, co robi Trzaskowski - tak pieje jak wiatr zawieje a solidnym patriotą, jakim jest prezydent Andrzej Duda. To wielki wybór dla Polski, fundamentalny" - powiedział Morawiecki.