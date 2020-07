"Nie ma potrzeby uszczegółowienia tego, jak ma wyglądać w praktyce zastosowanie wprowadzonego nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia pierwszeństwa głosowania dla niektórych grup osób" - stwierdził w środę 8 lipca na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Zdjęcie Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym przewiduje - podczas II tury wyborów w niedzielę - obsługę w pierwszej kolejności określonych grupy osób.

Są to osoby powyżej 60 lat, z dzieckiem do trzech lat, kobiety w ciąży i niepełnosprawni.

Wiceminister pytany o to, jak w praktyce będzie wyglądać organizacja głosowania w związku z tą regulacją, zauważył, że odpowiadać za to będzie indywidualnie każda komisja.

"Nie ma też potrzeby wydawania bardziej szczegółowych wytycznych, tym bardziej, że każdy z nas wie, jak się zachować, widząc takie osoby w kolejce" - uznał.

"Za funkcjonowanie komisji wyborczej odpowiadają jej członkowie i to oni muszą zorganizować sobie pracę. Jestem przekonany, że polskie społeczeństwo doskonale sobie poradzi z tym, żeby przepuszczać w kolejce do obwodowej komisji wyborczej osoby, które tego potrzebują. Nie ma potrzeby wydawania szczegółowych wytycznych. Myślę, że dla każdego z nas to zupełnie oczywiste" - podkreślił.