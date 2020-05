"​Wszystkich, którzy zarzucają mi rozchwianie emocjonalne z powodu wzruszenia o los Polski informuję, że nigdy nie byłem w tak świetnej kondycji psychicznej i fizycznej" - oświadczył Szymon Hołownia.

Zdjęcie Szymon Hołownia /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

"Wszystkich, którzy zarzucają mi rozchwianie emocjonalne z powodu wzruszenia o los Polski informuję, że nigdy nie byłem w tak świetnej kondycji psychicznej i fizycznej. Czuję, że to mój czas! Mam siłę, moc i ogromną chęć do walki! Jeszcze zobaczycie, ile wart jest Hołownia" - napisał na Twitterze kandydat na prezydenta.

2 maja, zwracając się do swoich wyborców, Hołownia mówił na opublikowanym w mediach społecznościowym wideo: "Może przyjść jeszcze 75 byłych prezydentów i premierów, 48 marszałków Sejmu, mogą mi mówić, co chcą. Ale oni już byli, a teraz czas na to, co będzie. Teraz kolej na mnie".

"Czytam ją (konstytucję) codziennie. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę, która będzie właśnie taka" - powiedział, pokazując egzemplarz polskiej ustawy zasadniczej.

"Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, by właśnie taka była" - dodał kandydat na prezydenta, ocierając łzy.