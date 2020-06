W środę po południu (3 czerwca) w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało postanowienia marszałek Sejmu Elżbiety Witek w sprawie zarządzenia wyborów prezydenckich na 28 czerwca wraz z obowiązującym kalendarzem wyborczym.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Elżbieta Witek /Mateusz Marek /PAP

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do 5 czerwca jest czas na utworzenie nowego komitetu wyborczego, do 10 czerwca na zgłoszenie nowych kandydatów w wyborach, a do 21 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła wydać uchwałę o organizacji na terenie gminy lub jej części głosowania wyłącznie korespondencyjnego, gdyby pogorszyła się tam sytuacja epidemiczna.

Do 16 czerwca będzie czas na zgłoszenie komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, natomiast do 13 czerwca czas na zgłoszenie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą.

Kampania wyborcza - zgodnie z kalendarzem - zakończy się 26 czerwca o północy. Głosowanie będzie odbywać się 28 czerwca w godzinach 07-21.

Pełna treść postanowienia marszałek Sejmu dostępna jest TUTAJ.