Wybory 2020. Prezydent Andrzej Duda ogłosił Kartę Wolności w Sieci

Wolność, wolność i jeszcze raz wolność. Nigdy nie pozwolę na to, aby ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie - powiedział prezydent Andrzej Duda w Sulęcinie (woj. lubuskie). Poinformował też o przygotowaniu Karty Wolności w Sieci, która będzie stanowić "istotny element" jego programu wyborczego.

Andrzej Duda

"Wolność, wolność i jeszcze raz wolność. Ja byłem przez całe lata posłem opozycji, politykiem, który miał często trudności, aby dostać się do centralnych mediów. Wiem najlepiej, jaka jest wartość internetu, jako przestrzeni, gdzie możesz wypowiedzieć się spokojnie, gdzie możesz się wypowiedzieć swobodnie, gdzie możesz rzeczywiście powiedzieć to, co chcesz, wyrazić swoje zdanie i podzielić się tym zdaniem z innymi" - powiedział prezydent na briefingu w Sulęcinie.

"Dlatego nigdy nie pozwolę na to, aby ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie, aby ktokolwiek przesiewał te wypowiedzi według nieustalonych kryteriów, nieznanych powszechnie kryteriów mógł dobierać, które jego zdaniem wypowiedzi mogą zaistnieć w przestrzeni internetowej, a które powinny zostać usunięte" - dodał.

Zdaniem Dudy, "dbałość o przestrzeń wolności ma fundamentalne znaczenie także dla konstytucyjnego prawa wolności słowa, którego realizacja jest jednym z fundamentów demokracji".

Prezydent poinformował też o przygotowaniu Karty Wolności w Sieci, która będzie stanowić "istotny element" jego programu wyborczego. zakłada ona m.in. sprzeciw dla podatku od smartfonów, światłowód w każdym domu i sprzeciw wobec ACTA2.