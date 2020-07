Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek udzielił poparcia kandydatowi KO w II turze wyborów prezydenckich. "Zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego" - zapowiedział.

"Wierzę w siłę wspólnoty. Wierzę w Polskę samorządową i obywatelską" - mówi w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych prezydent Gdyni.

Trójmiejska "Gazeta Wyborcza" zaznacza, że prezydent Gdyni zwykle unika jednoznacznych deklaracji politycznych. Swojego poparcia nie wyraził publicznie również i przed I turą tegorocznych wyborów.

Przed prezydencką dogrywką zdecydował się jednak udzielić swojego poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu.

Wojciech Szczurek to prawnik i były sędzia, jest prezydentem Gdyni od 1998 roku. Od 22 lat wygrywa każde wybory samorządowe w mieście - zdobywając bardzo wysokie poparcie już w I turze.

Zanim został prezydentem, przynależał do Ruchu Stu (centroprawicowa partia działająca do 2001 roku). W marcu 2006 został doradcą społecznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw samorządu.

"Możemy postawić kres kłótniom i wykluczeniu. Możemy szukać tego, co łączy. Nie tego, co dzieli. Możemy i potrafimy. Wierząc we wspólnotę i marząc o Polsce obywatelskiej, zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego" - zadeklarował we wtorek 7 lipca Szczurek.