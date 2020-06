Wybory 2020. Prymas złożył życzenia przyszłemu zwycięzcy

Zwycięzcy będę życzył, by widział swoją rolę prezydenta jako tego, który jest dla wszystkich Polaków - powiedział niedzielę 28 czerwca w Gnieźnie prymas Polski abp Wojciech Polak po oddaniu głosu w wyborach prezydenckich.

Zdjęcie Prymas Polski podczas głosowania /Paweł Jaskółka /PAP

Prymas Polski abp Wojciech Polak oddał swój głos w komisji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego. Po wyjściu z lokalu powiedział, że "wybór prezydenta jest rzeczą bardzo istotną i ważną dla życia społecznego Polski".

"Myślę, że tak jak uczestniczymy w wyborach parlamentarnych, tak jak uczestniczymy w wyborach samorządowych, które są może najbliższe naszemu życiu i naszym realiom życiowym, tak wybór prezydenta to jest oczywiście wybór głowy państwa, wybór przedstawiciela narodu. Myślę, że z tego tytułu jest to oczywiście bardzo ważne i w tych wymiarach symbolicznych, i w tych wymiarach rzeczywistych, realnych" - podkreślił.

Prymas zachęca do wzięcia udziału w wyborach

Prymas zachęcał także do wzięcia udziału w głosowaniu. Zaznaczył, że "nasze pójście na wybory jest przede wszystkim wypełnieniem, dla osób wierzących można powiedzieć wprost, czwartego przykazania Dekalogu. Ponieważ po miłości rodziców i tych najbliższych, miłość do ojczyzny i to, że jesteśmy na wyborach, że oddajemy nasz głos, że podejmujemy tę odpowiedzialność wypływa także z tego konkretnego wskazania, żeby tą miłością obejmować nie tylko ten najbliższy nasz krąg, ale także wszystkich innych" - tłumaczył.

"Natomiast dla każdego pójście na wybory niech się wiążę z odpowiedzialnością i z takim poczuciem, że przecież mamy do tego prawo i mamy też obowiązek (...) obywatelski, który pozwala nam współdecydować o losie naszej ojczyzny" - zaznaczył.

Życzenia dla przyszłego zwycięzcy

Prymas pytany, czego będzie życzył zwycięzcy prezydenckiego wyścigu, podkreślił, że przede wszystkim tego, by "szanował naród, żeby kochał ludzi, żeby dbał o dobro wspólne, żeby (...) widział swoją rolę prezydenta jako tego, który jest dla wszystkich Polaków" - wskazał.

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenckich. Prezydenta kraju wybierzemy spośród 11 kandydatów. Do zakończenia głosowania o godz. 21.00 trwa cisza wyborcza.

W lokalu wyborczym jednocześnie przebywać może nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe na jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej.