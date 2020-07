W czwartek (2 lipca) posłowie PiS Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba próbowali dostać się na konferencję prasową kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, która odbywała się na terenie stołecznej oczyszczalni "Czajka". Drogę zagrodził im jednak poseł KO Sławomir Nitras. Doszło do przepychanki. "Poseł Sławomir Nitras naruszył moją nietykalność cielesną" - mówił później Kaleta.

Zdjęcie Sebastian Kaleta i Sławomir Nitras /Paweł Supernak /PAP

W czwartek na terenie oczyszczalni "Czajka" odbywały się odbiory techniczne zbiornika retencyjnego. Zaplanowano także konferencję prasową kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Tuż przed nią do oczyszczalni przybyli też posłowie PiS Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba.



Jak powiedział ochronie obiektu poseł PiS Sebastian Kaleta, przyjechał na miejsce w ramach prowadzonej kontroli poselskiej w MPWiK, a ponadto - jako poseł z Warszawy - chciał wysłuchać konferencji prasowej Trzaskowskiego.



Pracownik ochrony wezwał kierownika biura bezpieczeństwa w oczyszczalni. Szefowa biura skontaktowała się z kimś przez telefon. Następnie poinformowała, że poseł nie może wejść na teren obiektu. Kaleta wskazał, że jako poseł realizujący kontrolę ma prawo przebywać na terenie spółki.

Reklama

Kierownik biura bezpieczeństwa poleciła pracownikowi ochrony zatrzymać posła. Ten zwrócił uwagę, że chroni go immunitet poselski i poprosił o wezwanie policji. Pracownik ochrony nie podjął działań, a parlamentarzysta udał się w kierunku miejsca planowanej konferencji.

Incydent przed konferencją Trzaskowskiego. Nitras nie wpuścił posła PiS 1 / 8 Posłowie PiS Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba przybyli w czwartek (2 lipca) do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie, gdzie miała się odbyć konferencja prasowa kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Źródło: Reporter Autor: Zbyszek Kaczmarek udostępnij

Przepychanka na schodach

Konferencja prezydenta Warszawy opóźniała się. Do oczyszczalni przyjechał również wiceminister klimatu i poseł PiS Jacek Ozdoba. Obaj parlamentarzyści czekali na przyjazd Trzaskowskiego. Wówczas pojawił się poseł KO Sławomir Nitras i wywiązała się między nimi rozmowa.



W tym czasie mikrofony przygotowane do konferencji przeniesiono z poziomu ziemi na dach zbiorników retencyjnych, na które prowadziły wąskie metalowe schody. Kiedy Kaleta po nich wchodził, pobiegł za nim Nitras i złapał go w pół. Oznajmił przy tym, że go nie wpuści. Nastąpiła krótka przepychanka.



Ostatecznie posłowie Ozdoba i Kaleta zrezygnowali z próby wejścia na górę.

Zapowiedź wniosku do Komisji Etyki Poselskiej

Posłowie Ozdoba i Kaleta zostali poproszeni o opuszczenie terenu oczyszczalni. Na zewnątrz zorganizowali konferencję prasową. "Pan poseł Kaleta próbował wejść na konferencję w celu wysłuchania pana prezydenta, a pan poseł Nitras się na pana posła, ministra Kaletę po prostu rzucił" - powiedział po incydencie poseł Ozdoba.

"Mam świadomość, że pan poseł Nitras naruszył moją nietykalność, że w inny sposób utrudniał nam pracę" - ocenił Kaleta. Dodał, że poseł KO przeklinał wobec nich, kiedy dziennikarze poszli na konferencje prasową.

"Skieruję wniosek do Komisja Etyki Poselskiej na zachowanie posła Nitrasa" - napisał na Twitterze Ozdoba.

Odpowiedź Sławomira Nitrasa

Do sytuacji odniósł się Sławomir Nitras, który zarzucił posłom PiS przyjazd na kontrolę poselską ministerialnym samochodem.

"Po zakupy też jeździcie ministerialnymi samochodami? (...) Poprzewracało się wam, panowie, w głowach" - mówił Nitras do posłów PiS na nagraniu sprzed oczyszczalni, które zamieścił na Twitterze.