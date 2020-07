Wybory 2020. Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia o ponadpartyjnej prezydenturze

W środę (1 lipca) po godz. 15.15 rozpoczęła się rozmowa byłego kandydata na urząd prezydenta RP Szymona Hołowni i kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego na temat czterech punktów minimum ponadpartyjnej prezydentury, które we wtorek (30 czerwca) ogłosił Hołownia.

Zdjęcie Na zdj. plakaty wyborcze Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni /Anatol Chomicz /Agencja FORUM

Przebieg rozmowy można śledzić na profilach Hołowni i Trzaskowskiego na Facebooku.

"Polacy w ostatnią niedzielę zdecydowali, jak będzie wyglądała druga tura. Ja wczoraj powiedziałem wyraźnie, jak zachowam się w drugiej turze wyborów, że zagłosuję przeciwko wizji prezydenta Andrzeja Dudy. Powiedziałem też wprost, że nie mam swojego kandydata" - przypomniał na początku Szymon Hołownia. Nawiązał też do przedstawionych przez siebie postulatów bezpartyjnej prezydentury i poprosił o odniesienie się do nich Rafała Trzaskowskiego.

Cztery kryteria bezpartyjnej prezydentury

Przedstawione przez Szymona Hołownię kryteria bezpartyjnej prezydentury to: zatrudnienie w Kancelarii Prezydenta osób, które nie należały do partii politycznych, utworzenie doradczego ciała z samorządowców, wniosek do Najwyżej Izby Kontroli o kontrolę dotyczącą zatrudniania w spółkach i samorządzie według klucza partyjnego oraz trzy "weta".

Trzy "weta" zaproponowane przez Hołownię to: "weto demokratyczne", czyli zobowiązanie prezydenta, że nie podpisze żadnej ustawy, która nie przeszła normalnego cyklu legislacji, z konsultacjami społecznymi oraz oceną skutków prawną i finansową, "weto zielone", czyli oczekiwanie, że prezydent "zawetuje każdą ustawę, która oddali nas od celu, jakim jest neutralność klimatyczna Polski w 2050 r., pogłębi kryzys wodny lub będzie naruszała czy wręcz dewastowała nasz skarb, jakim jest nasze środowisko naturalne" i "weto samorządowe", czyli oczekiwanie, że prezydent zawetuje każdą ustawę, która będzie dokładała zadań samorządu bez wskazania środków, z których mają być zrealizowane lub ustawę, która zabiera samorządom.

Trzaskowski odpowiada

"Potwierdzam - będę wetował wszystkie rozwiązania, które będą łamały konstytucję, będą łamały reguły praworządności" - zaznaczył Trzaskowski, nawiązując do "weta demokratycznego" zaproponowanego przez Hołownię. "Chodzi o to, żeby nie było przepychania ustawodawstwa nocą" - podkreślił kandydat KO. "To ważna deklaracja" - odpowiedział Hołownia.

Trzaskowski zgodził się również z propozycją "zielonego weta".

"Walka z kryzysem klimatycznym to jeden z najważniejszych postulatów w moim programie. Absolutnie uwzględniam pana postulat" - powiedział Trzaskowski, zapowiadając, że będzie korzystał z pomocy ekspertów.

"Jeśli chodzi o samorządy, tu sprawa jest jeszcze bardziej oczywista. Sam jestem samorządowcem, współpracuję z samorządami, to jedna z moich najważniejszych motywacji do startu w wyborach. Jestem przekonany, że rząd PiS i prezydent będą chcieli niszczyć samorządy" - odpowiedział, pytany przez Hołownię o "weto samorządowe". "Myślę, że będzie tu zgoda co do każdego przecinka" - stwierdził.

Hołownia dociekał również, czy, jeśli Trzaskowski zostanie prezydentem, to w swojej Kancelarii na cztery najważniejsze stanowiska powoła ludzi, którzy niezwiązani są z jego politycznym środowiskiem.

"Oczywiście jestem członkiem PO. Ale jestem też samorządowcem, uzyskałem poparcie samorządowców. Tak jak w Warszawie moje najbliższe otoczenie polityczne jest złożone z ludzi w większości niezwiązanych z polityką, to dokładnie tak będzie w Kancelarii Prezydenta. Nie chce mówić o konkretnych stanowiskach, będą o tym myślał, gdy zostanę prezydentem" - zaznaczył. Kandydat KO podkreślał też, jak wcześniej, że chętnie będzie korzystał z pomocy ekspertów, bezpartyjnych fachowców.

"Nie podlegałem nigdy żadnym naciskom. Jestem politykiem stuprocentowo niezależnym. Nie ma nikogo w PO i KO, kto mógłby mi cokolwiek kazać" - zapewnił.