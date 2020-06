Wybory 2020. Rafał Trzaskowski: Mój program to wynik rozmów z Polakami

"Mój program jest pisany, od kiedy zacząłem ubiegać się o urząd prezydenta; jest wynikiem tysięcy rozmów z Polkami i Polakami i odnosi się do tego, co dzisiaj naprawdę zajmuje naszych rodaków" - mówił w piątek 26 czerwca w Modlinie (zazowieckie) kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Zdjęcie afał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami, po konferencji przed terminalem Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim / Marcin Obara /PAP

Program Trzaskowskiego pt. "Nowa solidarność" ukazał się w czwartek wieczorem na stronie trzaskowski2020.pl. Niektóre propozycje to: weto dla zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, inicjatywa ws. ustawy o związkach partnerskich, przywrócenie refundacji in vitro, plan naprawy sądownictwa.

Trzaskowski był pytany na piątkowej konferencji prasowej, dlaczego swój program opublikował w czwartek wieczorem, a nie przedstawił go np. na jednym z wielu spotkań.

"Wynik rozmów z Polakami"

Kandydat KO i prezydent Warszawy przypomniał, że miał zaprezentować swój program w czwartek w Płocku, ale z powodu wypadku autobusu miejskiego w Warszawie musiał przerwać kampanię wyborczą i wrócić do stolicy.

"Natomiast ten program jest pisany od momentu, kiedy zacząłem się ubiegać o urząd prezydenta RP w dziesiątkach, setkach, tysiącach rozmów z Polkami i Polakami. Myśmy zresztą główne założenia tego programu wielokrotnie prezentowali i obietnice, choćby te dotyczące inwestycji tu i teraz oraz poszczególne plany dla młodych, dla edukacji" - mówił Trzaskowski.

Wbija szpilkę Dudzie

Podkreślił, że jego program "przede wszystkim odnosi się do prawdziwych problemów". "My patrzymy w przyszłość, nie chcemy się zajmować tymi kwestiami, które już dawno zostały rozstrzygnięte (...). Ten program dotyczy przyszłości, nowej solidarności i odnosi się do tego, co dzisiaj naprawdę zajmuje Polki i Polaków" - oświadczył Trzaskowski.

Pytany o sondaże wyborcze przekonywał, że jeszcze miesiąc temu wszyscy zakładali, że prezydent Andrzej Duda na pewno wygra wybory, a dziś - jak ocenił - "jest szansa na przeprowadzenie zmiany". Mobilizował wszystkich wyborców i zachęcał ich do oddania głosu w niedzielę.

"Od początku kampanii mówiłem, że moim prawdziwym oponentem jest Andrzej Duda, bo to z jego wizją słabej prezydentury walczymy, dlatego potrzebujemy silnego prezydenta, który będzie patrzył władzy na ręce i dlatego nie odnosiłem się do innych kandydatów po stronie opozycyjnej, bo ja uważam, że mamy dokładnie takie samo zadanie - zmobilizować wszystkich obywateli, którzy chcą na nas głosować" - mówił.

"Zawsze będę na miejscu"

Trzaskowski był także pytany o opinię posła PiS Kamila Bortniczuka, który wyraził nadzieję, że nikt nie wykorzysta wypadku autobusu miejskiego w Warszawie w kampanii wyborczej i zamieścił pod swoją wypowiedzią zdjęcia prezydenta Warszawy z miejsca katastrofy i póżniejsze ze szpitala, gdzie trafili ranni.

"Zupełnie inaczej interpretowałem ten wpis - interpretowałem ten wpis jako pewną odwagę odniesienia się do własnego obozu politycznego" - ironizował w odpowiedzi kandydat KO.

"Jestem prezydentem miasta stołecznego Warszawy i zapewniam państwa, że jeżeli coś niepokojącego w Warszawie się dzieje, co wymaga interwencji, to niezależnie od tego, w jakim czasie cyklu politycznego się znajdujemy, to zawsze będę na miejscu" - zapewniał Trzaskowski.