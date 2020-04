"Na dzień 10 maja br. są wyznaczone wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym nie możemy udostępnić nikomu posiadanych przez nas urn wyborczych" - tak, jak ustalił dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski, brzmi odpowiedź Związku Miast Polskich skierowana do Poczty Polskiej. Jak ujawniło RMF w środę, 22 kwietnia, prezydenci m.in. Ciechanowa i Warszawy dostali od Poczty prośbę o wydanie urn i wskazanie miejsc, w których można będzie wystawić je w czasie głosowania korespondencyjnego. Taką formułę wyborów prezydenckich forsuje PiS.

Związek Miast Polskich przygotował szablon odpowiedzi dla Poczty Polskiej: szablon został przekazany wszystkim członkom Związku, a ci mają go podpisywać i przesyłać Poczcie, jeśli ta poprosi o wydanie wyborczych urn.

Jak ustalił Paweł Balinowski, który dotarł do treści przygotowanej przez ZMP odpowiedzi, odmowę wydania urn Związek tłumaczy tym, że formalnie na 10 maja wyznaczone są wciąż wybory prezydenckie w tradycyjnej formie.

Przypomnijmy, ustawa, która ma umożliwić przeprowadzenie wyborów kopertowych, nadal nie została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta. Nastąpi to najwcześniej 5 lub 6 maja - a do tego czasu samorządowcy są prawnie zobowiązani do prowadzenia przygotowań do klasycznych wyborów.

"Na dzień 10 maja br. są wyznaczone wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym nie możemy udostępnić nikomu posiadanych przez nas urn wyborczych, gdyż będą one potrzebne do przeprowadzenia głosowania" - brzmi przygotowana przez Związek Miast Polskich odpowiedź na prośbę Poczty Polskiej.

Przesyłane przez nią pisma wprost nazwano w szablonie "zaskakującą w formie i treści korespondencją".

W rozmowie z dziennikarzem RMF FM członkowie Związku mówią zaś bez ogródek, że prośby o wydanie wyborczych urn to namawianie ich do złamania prawa.

