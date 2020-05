Wybory 2020. "Rz": 61 sędziów zrezygnowało z zasiadania w komisjach wyborczych

61 sędziów, którzy pierwotnie wyrazili zgodę na zasiadanie w okręgowych komisjach wyborczych, zrezygnowało właśnie z tej funkcji - pisze "Rzeczpospolita".

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Marcin Bruniecki/ Reporter /Reporter

"Część sędziów jako powód rezygnacji podało epidemię, dla innych rezygnacja stanowiła natomiast manifest polityczny" - informuje nieoficjalnie "Rp", powołując się na źródło zbliżone do PKW.

Reklama

"Jeżeli liczba członków komisji spadnie poniżej pięciu, ta nie będzie mogła działać i np. przekazać protokołów z wyborów PKW. Ważniejsze jest jednak to, że braki kadrowe do powód do składania protestów wyborczych" - wyjaśnia rozmówca "Rz".

61 rezygnacji uzupełniono już o 39 nowych sędziów.

Więcej w "Rzeczpospolitej".