​Wybory 2020. Są już pierwsze protesty. Swój pakiet szykuje też sztab Trzaskowskiego

We wtorek 14 lipca do Sądu Najwyższego wpłynęło pięć protestów wyborczych - poinformował zespół prasowy SN. Swój pakiet szykuje także sztab Rafała Trzaskowskiego. Co znajdzie się w zgłoszeniu? O szczegółach pisze Onet.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski w towarzystwie szefa sztabu Cezarego Tomczyka /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Jak mówi w rozmowie z Onetem szef sztabu Trzaskowskiego Cezary Tomczyk - "nikt nie podważa wyniku wyborów". Zdaniem Tomczyka, doszło jednak do naruszeń, które należy zgłosić.

Polityk PO wskazał, że chodzi między innymi o braki w kartach do głosowania lub listach do wpisywania głosujących wyborców. Zdaniem posła - sytuacje takie zdarzały się w miejscowościach turystycznych.

Będzie zaskakująca skarga

Nieprawidłowości, jakie docierają do partii dotyczą także głosowania za granicą. "Były trzy rodzaje nieprawidłowości przy głosowaniu za granicą. Część wyborców nie mogła się zarejestrować do głosowania, część nie dostała pakietów wyborczych, a część dostała je w takim terminie, że nie mogła ich odesłać na czas" - mówi Onetowi Tomczyk.

W pakiecie skarg ma się także znaleźć niespotykany dotąd element - skarga na działania TVP.

Zdaniem polityka, Telewizja Publiczna jawnie wspierała kandydaturę Andrzeja Dudy, przy jednoczesnym atakowaniu jego rywala.

Skargi można składać do 16 lipca

Protest przeciwko wyborowi prezydenta RP wnosi się do SN nie później niż w ciągu trzech dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

PKW podała oficjalne wyniki wyborów w poniedziałek na wieczornej konferencji prasowej. W wyborach prezydenta RP Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 48,97 proc. Frekwencja wyborcza w II turze głosowania wyniosła 68,18 proc.

"Ogłoszenie wyniku wyborów otworzyło termin na wnoszenie protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. (...) Zatem protesty przeciwko ważności wyboru Prezydenta RP w 2020 r. można składać do 16 lipca 2020 r. Przypominamy, że protest może dotyczyć naruszeń, które miały miejsce zarówno w czasie głosowania podstawowego w I turze 28 czerwca br., jak i w czasie ponownego głosowania w II turze 12 lipca br." - przekazał SN.

Jak powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, protest wyborczy osobiście można złożyć w siedzibie SN do czwartku 16 lipca do godz. 16, bo wówczas kończą się godziny urzędowania sądu.

"Po godz. 16 protest można wysłać na Poczcie Polskiej, decyduje data stempla pocztowego. Protest jest dopuszczalny tylko na piśmie podpisanym przez osobę wnoszącą protest, nie można zatem wnosić protestu kanałami elektronicznymi, ani mailem, ani przez ePUAP" - poinformował.

Specjalne stanowisko

W komunikacie SN przekazano, że w sądzie utworzono specjalne, odpowiednio oznakowane stanowisko do przyjmowania protestów wyborczych.

"W przypadku składania protestu osobiście przypominamy o konieczności zachowania wymagań sanitarnych, w tym w szczególności korzystania z osłony ust i nosa, zachowania stosownego dystansu oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku SN" - zaznaczono.

Uchwałę w sprawie ważności wyboru prezydenta SN podejmuje w ciągu 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez PKW. SN rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta RP na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW.