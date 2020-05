W Senacie przedstawiciele klubów parlamentarnych i oraz prezydium izby wyższej rozmawiają o ustawie dot. przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Z zaproszenia nie skorzystał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podawała "Gazeta Wyborcza" - oficjalnie z powodów zdrowotnych.

Sejm uchwalił we wtorek 12 maja ustawę w sprawie wyborów prezydenckich w 2020 r. Zakłada ona, że w tych wyborach głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Ustawa 13 maja trafiła do Senatu, który ma na jej rozpatrzenie 30 dni. W ubiegłym tygodniu z inicjatywy Lewicy odbyły się rozmowy w ramach okrągłego stołu dotyczące wyborów prezydenckich, z udziałem polityków wszystkich klubów - PiS, KO, KP-PSL, Lewicy oraz koła Konfederacji.

Kto uczestniczy w obradach?

We wtorkowych (19 maja) rozmowach w Senacie izba jest reprezentowana przez marszałka Tomasza Grodzkiego i wicemarszałków. PiS reprezentują posłowie Przemysław Czarnek i Marek Suski oraz wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Z Koalicji Obywatelskiej udział w rozmowach bierze poseł Robert Kropiwnicki, Lewicę reprezentuje wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, szef klubu Lewicy poseł Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Krzysztof Śmiszek oraz lider Lewicy Razem Adrian Zandberg. Z klubu Koalicja Polska PSL-Kukiz15 obecny jest poseł Stanisław Tyszka, ale też wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Koło Konfederacji reprezentują Krzysztof Bosak i Janusz Korwin-Mikke.

Praca nad poprawkami

Krzysztof Gawkowski powiedział, że kolejny etap okrągłego stołu będzie poświęcony pracy nad propozycjami poprawek do ustawy w sprawie wyborów.

"To praca nad poprawkami, które przede wszystkim mają dać szansę, że poznamy harmonogram wyborów, tzn. kiedy zostanie ogłoszony termin wyborów i jak będzie wyglądała cała kampania wyborcza. Lewica dzisiaj złoży propozycje skrócenia procesu legislacyjnego w Senacie, tak abyśmy szybko wrócili z ustawą do Sejmu i żebyśmy dali marszałek Sejmu jak najszybciej ogłosić termin nowej kampanii wyborczej i nowych wyborów" - powiedział Gawkowski.

Suski otwarty na propozycje

Marek Suski zaznaczył przed rozpoczęciem spotkania w Senacie, że opozycja zapowiedziała zgłaszanie poprawek do ustawy. "Idziemy na to spotkanie w dobrej myśli, mamy nadzieję, że dzięki temu prace w Senacie będą sprawniejsze, że nie będzie tak jak dotychczas blokowana praca przez marszałka i większość senacką. Zobaczymy, jakie to będą propozycje. (...) Wszystkie poprawki, które będą poprawiały sytuację, jesteśmy gotowi przyjąć" - zadeklarował Suski.

Stanowisko Konfederacji

Krzysztof Bosak (Konfederacja) powiedział przed spotkaniem, że jego formacja wzywa Senat do "nieblokowania przepisów, niepogłębiania chaosu legislacyjnego". Zapowiedział także, że Konfederacja będzie apelować, aby "posprzątać ten bałagan przez szybki konsensus i odesłać do Sejmu ustawę w takiej formie, jak uważają to senatorowie".

Bosak zaznaczył, że Konfederacja złożyła w trakcie prac nad ustawą w Sejmie siedem poprawek. Jego zdaniem "rozmowy w Senacie będą dobrą okazją, żeby przypomnieć poprawki Konfederacji i wnieść swój wkład do rozwiązania kryzysu wyborczego". Zapowiedział, że Konfederacja będzie poruszać podczas rozmów na okrągłym stole postulat m.in. "czytelnego kalendarza wyborczego".

Co się dzieje z ustawą?

Marszałek Senatu skierował ustawę w sprawie wyborów prezydenckich do trzech komisji senackich: Ustawodawczej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Marszałek zapewnił, że Senat będzie pracował nad ustawą intensywnie. Posiedzenie komisji planowane jest na czwartek (21 maja).