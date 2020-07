To kolejny przykład instrumentalnego, prymitywnego używania strachu wokół LGBT do podbijania sondaży i mobilizowania wyborców; Andrzej Duda wykorzystuje lęki społeczne do politycznej rozgrywki - tak do inicjatywy prezydenta dokonania zmiany w konstytucji odniósł się Krzysztof Śmiszek (Lewica).

Ubiegający się o reelekcję prezydent mówił w sobotę w Szczawnie-Zdroju (Dolnośląskie) o sytuacji, gdy szczególną odpowiedzialność za dziecko przejmuje państwo, bo rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Ocenił, że przepisy konstytucji wymagają tu dopracowania. Zapowiedział, że w poniedziałek skieruje do Sejmu projekt zmiany w konstytucji, tak aby wprost zapisane w niej było, że "wykluczone jest przysposobienie lub adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym".

"Jest to kolejny przykład używania instrumentalnego strachu i paniki wokół osób LGBT, żeby podbijać sondaże i mobilizować swoich wyborców" - powiedział PAP Śmiszek, wiceszef klubu Lewicy, odnosząc się do inicjatywy prezydenta.

Według niego, "Andrzej Duda wykorzystuje lęki społeczne do tego, żeby to rozgrywać politycznie".

"Podłe, ohydne, prymitywne"

"Andrzej Duda dokładnie wie, że nie ma szans na taką poprawkę w konstytucji dlatego, że trzeba mieć znaczącą większość, a takiej większości nie ma, ale będzie mógł znowu móc stawiać pod ściana poszczególnych polityków, żeby ich rozliczać z ich deklaracji, a potem na podstawie tych deklaracji tworzyć kolejne historie jak to politycy ręka w rękę ze środowiskami LGBT chcą seksualizować dzieci. To jest podłe, to jest ohydne, to jest takie prymitywne wykorzystywanie lęku do podbijania słupków politycznych" - powiedział Śmiszek.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Pierwsze czytanie może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Jeśli zmiana dotyczy rozdziałów I, II (Wolności, Prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w którym znajdują się zapisy dotyczące dzieci) oraz XII (Zmiana konstytucji) uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu.

Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.