"Można powiedzieć, że odbiliśmy Senat tym świetnym wynikiem prezydenta Andrzeja Dudy" - mówił w poniedziałek (13 lipca) w Programie Pierwszym Polskiego Radia senator PiS Stanisław Karczewski.

Zdjęcie Stanisław Karczewski /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /Reporter

W sondażu late poll Ipsos z 90 proc. komisji opublikowanego ok. godz. 2 w nocy wynika, że Andrzej Duda uzyskał 51 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 49 proc. Frekwencja, według tego badania, wyniosła 67,9 proc.

Po godz. 8 Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki już z 99,97 proc. obwodów. Dają one 51,21 proc. głosów Andrzejowi Dudzie i 48,79 proc. poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu. Frekwencja wzrosła - jak podała PKW wynosi 68,12 proc.



"Odbiliśmy Senat"

"Wszystko wskazuje na to, że pan prezydent Andrzej Duda wygra wybory i będzie przez następne pięć lat prezydentem. To bardzo dobra wiadomość dla nas, dla Polaków, dla Polski, bo mamy przed sobą pięć lat dobrego, sprawdzonego, wiarygodnego prezydenta, który dba o Polskę" - mówił w Programie Pierwszym Polskiego Radia Stanisław Karczewski, odnosząc się jeszcze do finalnego sondażu late poll Ipsos.

Karczewski podziękował wszystkim, którzy poszli do urn wyborczych.

"Wczoraj mieliśmy święto demokracji, wszyscy się cieszyliśmy. Ważne, i też trzeba to powiedzieć, przecież ta radość również w obozie przeciwnym z dobrego wyniku Rafała Trzaskowskiego. To przecież wynik zbliżony do remisu, można powiedzieć, chociaż wyraźne zwycięstwo Andrzeja Dudy" - mówił senator PiS.

"Można powiedzieć, że odbiliśmy Senat tym świetnym wynikiem pana prezydenta Andrzeja Dudy" - stwierdził.

Kwestia protestów wyborczych

Karczewski był pytany o pojawiające się opinie, że prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z bardzo dużą liczbą protestów wyborczych i że w wypadku, gdy Sąd Najwyższy nie zdąży ich rozpatrzyć w konstytucyjnym terminie 21 dni, to wybory trzeba będzie powtórzyć. Pytany był również, czy spodziewa się, że "totalność opozycji przeniesie się teraz na walkę o unieważnienie wyborów i doprowadzenie do powtórnego głosowania".

Według senatora PiS oczywiście dojdzie takiej sytuacji. "Pamiętamy wypowiedź Romana Giertycha, który powiedział, że: jak wygramy to wygramy, a jak przegramy, to trzeba będzie powtórzyć. Tylko, że to będzie takie totalne działanie opozycji przeciwko społeczeństwu, nie przeciwko politykom PiS, nie przeciwko Andrzejowi Dudzie, ale przeciwko tym, którzy świętowali, którzy poszli do wyborów" - stwierdził Karczewski.

Wyraził nadzieję, że "jednak politycy opozycji nie będą sięgać po takie, wynikające z niskich pobudek, sposoby".