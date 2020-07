Wynik Rafała Trzaskowskiego w regionie w wyborach prezydenckich "nie może wprowadzać w nastrój euforii" - ocenił przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Podkarpaciu Zdzisław Gawlik na konferencji prasowej w Rzeszowie.

Na Podkarpaciu drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda, zdobywając 70,92 proc. głosów. Na Rafała Trzaskowskiego głosowało 29,08 proc. wyborców. Frekwencja wyniosła 66,49 proc.

Lider PO w regionie podziękował wszystkim, którzy zagłosowali na kandydata Koalicji Obywatelskiej. "Patrząc na liczbę głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego, mógłby być ktoś niezadowolony. Ale trzeba patrzeć i porównywać do wyborów poprzednich" - dodał.

"Wynik nie może wprowadzać w nastrój euforii"

Gawlik podkreślił, że na Podkarpaciu o 60 tys. ludzi więcej w niedzielę zagłosowało na Trzaskowskiego niż na Bronisława Komorowskiego w wyborach 2015 r.

"Pod względem przyrostu głosów, biorąc pod uwagę wszystkie województwa w kraju, jesteśmy na czwartym miejscu. Sam globalny wynik nie może wprowadzać w nastrój euforii czy zadowolenia, ale, biorąc pod uwagę tę liczbę zdobytych głosów (więcej), możemy mówić o satysfakcji" - przekonywał przewodniczący PO na Podkarpaciu.

Lider Platformy w regionie podziękował wszystkim, którzy wywiesili baner Trzaskowskiego na balkonie czy płocie. Gawlik zwrócił uwagę, że dla wielu z tych osób był to "wyraz odwagi". Dodał, że w regionie dochodziło do niszczenia banerów Trzaskowskiego. W sumie, według niego, zniszczonych zostało kilkadziesiąt banerów. "Wróciliśmy do pewnej epoki, że można niszczyć czyjąś własność i państwo na to nie reaguje" - uważa.

Będzie dymisja?

Przewodniczący PO w województwie pytany przez dziennikarzy, czy w związku ze słabym wynikiem Trzaskowskiego na Podkarpaciu poda się do dymisji, odpowiedział, że nie.

Zdaniem Gawlika struktury PO w regionie "wykonały dużą pracę" w kampanii Trzaskowskiego, czego dowodem ma być przyrost liczby głosów w porównaniu do wyborów w 2015 r. "Jest progres i to dla mnie powód do osobistej satysfakcji" - dodał.

Lider Platformy w regionie zwrócił też uwagę, że wynik PO na Podkarpaciu "nigdy nie był dobry".

Trzaskowski liderem PO?

Gawlik pytany był też, czy Trzaskowski powinien teraz zostać liderem Platformy. W ocenie Gawlika Trzaskowski po wyborach będzie skupiał się na "byciu prezydentem Warszawy".

"Tam na pewno pozostanie, a szefem Platformy jest Borys Budka. Mamy swój kalendarz wyborczy, każde struktury w naszej partii mają określone kadencje" - stwierdził Gawlik.