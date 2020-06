Wybory 2020. Sztab Andrzeja Dudy oferuje pomoc Rafałowi Trzaskowskiemu

Wracamy na szlak kampanijny, w czwartek odmrażamy sztaby okręgowe, powiatowe i gminne - zapowiedział w środę pełnomocnik wyborczy komitetu Andrzeja Dudy, poseł PiS Krzysztof Sobolewski. Rzecznik sztabu Adam Bielan poinformował, że prezydent będzie kontynuował objazd po kraju. Sztabowcy urzędującego prezydenta zapowiedzieli też pomoc w zbieraniu podpisów Rafałowi Trzaskowskiemu.

Zdjęcie Krzysztof Sobolewski /Jakub Kaminski/East News /East News

Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się 28 czerwca. Będą one miały charakter "mieszany" - wyborcy mogą zdecydować, czy chcą wziąć w nich udział bezpośrednio, czy drogą korespondencyjną.

Reklama

Sztabowcy starającego się o reelekcję prezydenta Dudy podczas środowej konferencji prasowej poinformowali o wznowieniu działalności sztabu. "W dniu jutrzejszym składamy dokumenty związane z formalnym potwierdzeniem chęci uczestnictwa w wyborach zarządzonych na 28 czerwca, ze strony komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy i oczywiście ze strony samego kandydata. Jednocześnie w dniu jutrzejszym jako sztab wyborczy zaczynamy dystrybucję materiałów, odmrażamy 40 sztabów okręgowych, 380 sztabów powiatowych i kilkaset sztabów gminnych" - zapowiedział Sobolewski.

"Wracamy na szlak kampanijny, jedziemy dalej z nadzieją, że będzie to podróż po zwycięstwo i reelekcję pana prezydenta Andrzeja Dudy" - dodał.

Pomoc dla Trzaskowskiego

Sobolewski zauważył, że "niektórzy kandydaci na kandydatów" zaczęli już zbierać podpisy poparcia, mając na myśli Trzaskowskiego.

Wcześniej RMF FM poinformowało, że PKW zamierza zmienić wzór kart do zbierania podpisów poparcia. Kandydat KO, zastępując w walce o fotel prezydenta Małgorzatę Kidawę-Błońską, jako jedyny musi zebrać 100 tys. podpisów.

"Nie chcemy wchodzić w kompetencje PKW, co do wzoru tych kart. Niektórzy 'kandydaci na kandydatów' zaczęli zbierać podpisy, tylko na jakim wzorze i jakiej podstawie?" - pytał Sobolewski.

Zapewnił jednak, że "jeżeli tzw. dubler" będzie miał problemy z zebraniem podpisów, sztab urzędującego prezydenta jest do dyspozycji.

Bielan: Idziemy po zwycięstwo

Adam Bielan przekonywał, że to PiS ma "najlepszego kandydata". "Idziemy w tych wyborach po zwycięstwo. Nasza konkurencja może mieć lepsze pomysły, może mieć górę pieniędzy, ale nie ma tego, co mamy my. My mamy po prostu najlepszego kandydata. Prezydent Andrzej Duda przez najbliższe trzy tygodnie będzie kontynuować to, co robił przez ostatnie pięć lat, będzie kontynuować rozmowę z rodakami, objazd kraju" - mówił Bielan.

Rzecznik sztabu zwrócił jednocześnie uwagę, że Duda jest pierwszym prezydentem w historii, który objechał wszystkie 380 powiatów. "Ten intensywny objazd kraju będzie kontynuować również w najbliższych tygodniach. My, sztabowcy pana prezydenta, będziemy bardzo ciężko pracować, żeby pan prezydent uzyskał reelekcję" - podkreślił Bielan. Polityk jednocześnie zaprosił do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by Andrzej Duda był prezydentem przez kolejną kadencję.

Politycy zapowiedzieli, że w czwartek odbędzie się spotkanie prezydenta Dudy w Chełmie; pojawi się tam też na trasie Dudabus. "Co do dalszych działań kampanijnych, mieliśmy zaplanowaną strategię i będziemy ją konsekwentnie realizować i będziemy informować o tym (...), mamy zaplanowany do 28 czerwca każdy dzień kampanii" - oświadczył Sobolewski.

"Nie sondaże decydują"

Bielan pytany, jaki jest plan na kampanię, biorąc pod uwagę ostatnie sondaże, odparł, że sztab podchodzi do wszystkich sondaży jednakowo. "Czy tych sondaży, które dawały nam bardzo łatwe zwycięstwo w I turze (...), czy tych sondaży, które pokazują, że będzie potrzebna II tura. To nie sondaże decydują o tym, kto zostanie prezydentem. Gdyby tak było dzisiaj prezydentem byłby Bronisław Komorowski, na szczęście tak nie jest" - powiedział Bielan. Dodał, że pięć lat temu Andrzej Duda "był niedoszacowany". "Zobaczymy jak będzie teraz. My będziemy ciężko pracować. Nasz kandydat - pan prezydent, również będzie ciężko pracować, aby zasłużyć na zaufanie Polaków i zasłużyć na t, aby być głową państwa przez kolejne pięć lat" - podkreślił.

Bielan mówił też, że nie widzi powodów, by zmieniać strategię na kampanię, w przeciwieństwie do konkurencji, która - jak powiedział - zmieniła kandydata. "Nasza konkurencja wystawiała kandydatkę, która miała być najlepsza w Polsce do pełnienia urzędu prezydenta po czy, gdy tylko odłożono wybory tę kandydaturę porzuciła. To nie my musimy zmieniać strategię naprędce" - powiedział rzecznik sztabu nawiązując do zmiany kandydata Koalicji Obywatelskiej.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, który pozytywnie zaopiniowała PKW, termin rejestracji komitetów wyborczych minie w piątek 5 czerwca, a 10 czerwca mnie termin rejestracji nowych kandydatów, do czego potrzebne jest minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla danej kandydatury.