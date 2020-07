Wybory 2020. Sztab Dudy wypuścił "grę" z podobizną Trzaskowskiego

​Sztab Andrzeja Dudy opublikował w mediach społecznościowych film imitujący grę wideo. Bohaterem "gry" jest Rafał Trzaskowski, który na końcu filmu... eksploduje. Film nie przypadł do gustu wielu internautom.

Zdjęcie Andrzej Duda /AP/Associated Press /East News

"Rafał Trzaskowski - pogromca dobrych pomysłów, kolekcjoner złych rozwiązań, kandydat awaria" - głosi napis pod nagraniem zamieszczonym na Facebooku.

W "grze" - postać będąca podobizną Rafała Trzaskowskiego zbiera niektóre postulaty, a inne omija. Ominięte postulaty to np. "niższy VAT", a złapane to "wyższe podatki".

Na końcu nagrania postać... eksploduje i pojawia się napis "Game over".

Film wywołał negatywne reakcje użytkowników.

"Żenada. Myślałem, że poziom debaty publicznej osiągnął dno już dawno, natomiast Pańska ekipa konsekwentnie pokazuje, że pod tym dnem są jeszcze dwa metry mułu" - pisze jeden z użytkowników.

"To ma być poziom kultury wypowiedzi najważniejszej osoby w państwie?! Co za błazenada" - pisze kolejny.

"Prezydent Polski tak działa? To jest kampania? To jest powaga? To jest na pewno ta droga?" - czytamy dalej.

W ponad 2,5 tysiąca komentarzy (stan na 14:50) niewielką część stanowią wyrazy poparcia i pochwały.