"Ciągle pojawiają się nowe wątki dotyczące konkretnych przepisów ustawy dotyczącej wyborów prezydenckich. Prawdopodobnie komisje senackie będą prosić o dodatkowe uzupełnienie" – mówił we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Zapowiedział, że planuje zwołać posiedzenie Izby na poniedziałek, wtorek i środę.

Zdjęcie Marszałek Senatu Tomasz Grodzki /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Trzy połączone komisje senackie we wtorek (26 maja) wznowiły prace nad ustawą w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r.

"W imieniu wicemarszałków: pani marszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, pana marszałka Bogdana Borusewicza oraz pana marszałka Michała Kamińskiego chciałem poinformować, że odbyło się bardzo dobre robocze spotkanie, narada wszystkich sił demokratycznej większości reprezentowanej w Senacie, dotycząca kilku aspektów najbliższej sesji, przede wszystkim skupiona na zagadnieniu ustawy wyborczej" - poinformował Grodzki na wtorkowym briefingu prasowym.

Jak przekazał, uczestnicy spotkania osiągnęli "daleko idący konsensus". "Ponieważ ciągle pojawiają się nowe wątki dotyczące konkretnych przepisów tej ustawy, dlatego komisja, która zbiera się dzisiaj po południu będzie prawdopodobnie prosić o dodatkowe uzupełnienie" - powiedział.

Kiedy posiedzenie Senatu?

Tomasz Grodzki poinformował też, że planuje zwołać posiedzenie Senatu w przyszłym tygodniu, na poniedziałek, wtorek i środę.

"Jestem niezwykle rad, że w sposób demokratyczny, w kreatywnej, bardzo owocnej dyskusji wypracowaliśmy pewien konsensus i będziemy w stanie przekazać ten akt ustawodawczy do Sejmu na początku przyszłego tygodnia, co - mam nadzieję - zmobilizuje innych między innymi do opublikowania uchwały PKW" - podkreślił Grodzki.

Zapowiedział też, że w porządku przyszłotygodniowych obrad może znaleźć się także tarcza antykryzysowa 4.0.