Potrafię wyciągać wnioski z przeszłości i jestem w stanie powiedzieć, co rządy PO i PSL robiły dobrze, a gdzie popełniały błędy; jestem gotów do współpracy z rządzącymi, kiedy będą podejmować racjonalne decyzje – powiedział w wywiadzie dla piątkowego "Super Expressu" kandydat KO Rafał Trzaskowski

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /Karol Makurat /Reporter

Kandydat na prezydenta pytany, jak zamierza "zszyć" po wyborach Polskę, odbudować narodową wspólnotę rozrywaną teraz przez polityczne konflikty, Trzaskowski ocenił, że już robi.

Reklama

"Jasno wskazuję, że potrafię wyciągać wnioski z przeszłości i jestem w stanie powiedzieć, co rządy PO i PSL robiły dobrze, a gdzie popełniały błędy. Jestem w stanie również uznać, że PiS dokonał trafnej diagnozy, jeśli chodzi o 500+. My stawialiśmy na odpisy podatkowe, natomiast Polacy powiedzieli, że chcą poczuć wzrost gospodarczy we własnej kieszeni. To była słuszna diagnoza" - wskazał.

"Podobnie jestem w stanie przyznać, że prezydent Lech Kaczyński potrafił wznieść się ponad swoje środowisko polityczne. Dokładnie to samo chcę robić po wyborach. Jestem gotów do współpracy z rządzącymi, kiedy będą podejmować racjonalne decyzje. Twardy będę tam, kiedy będzie dochodzić do łamania konstytucji, czy ograniczania praw samorządów. Jestem osobą szukającą kompromisów i na pewno będę się starał dotrzeć do wszystkich Polaków" - dodał.

Pytany z jakimi ugrupowaniami chciałby współpracować, Trzaskowski zadeklarował, że "jest gotowy do współpracy z każdym".

Mówiąc o pierwszych projektach, jakie wniósłby to Sejmu, Trzaskowski wskazał, że myśli o trzech - rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości; dojściu do 6 proc. PKB w finansowaniu służby zdrowia, a trzeci prawdopodobnie o przejrzystość majątków polityków.