Wybory 2020. Warszawscy radni PiS zawiadomili PKW ws. zbiórki podpisów

Radni PiS z dzielnicy Praga-Południe złożyli w piątek (29 maja) zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie nielegalnej zbiórki podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Jeszcze w piątek mają złożyć także zawiadomienie do prokuratury.

Zdjęcie Państwowa Komisja Wyborcza /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Działania radnych PiS to pokłosie środowego artykułu TVP Info, którego dziennikarze ustalili, że w biurze rachunkowym prowadzonym przez radną dzielnicy Praga-Południe Bożenę Manarczyk (KO) zbierane są podpisy na listach poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, mimo że jeszcze nie została ogłoszona data wyborów prezydenckich.

Reklama

Serwis opublikował też nagranie pokazujące zbieranie podpisów.

"W związku z ujawnieniem tych informacji przez media i z nagraniem czujemy się jako radni klubu PiS w obowiązku złożyć zawiadomienia do stosownych organów, przede wszystkim do PKW, ale też do prokuratury" - tłumaczył w czwartek radny PiS z Pragi-Południe Marek Borkowski.