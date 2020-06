Wyborcy, którzy nie zarejestrowali się przed głosowaniem w I turze, a chcieli zagłosować korespondencyjnie, powinni się zarejestrować do północy w poniedziałek 29 czerwca. Od godziny 23 strona, na której można dokonywać zgłoszeń, nie działała. MSZ poinformowało, że można zarejestrować się także mailem.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /opis: Fot. Lukasz Solski /East News

Do północy Polacy za granicą, którzy nie zarejestrowali się przed głosowaniem w I turze, a chcieli zagłosować korespondencyjnie, mieli możliwość dopisania się do spisu wyborców przez rządową stronę. Od ok. 23:00 strona ewybory.msz.gov.pl nie działała. MSZ poinformowało, że zgłosić można się także przez e-mail.

Reklama

"Uwaga Polacy za granicą! Strona MSZ ewybory.msz.gov.pl przestała działać. Ratunkiem jest przesłanie maila do konsulatu zawierającego wymagane dane z prośbą o rejestrację!" - napisał na Twitterze Krzysztof Lisek, były europoseł i koordynator kampanii Trzaskowski2020.

MSZ zamieściło na Twitterze informację: "Wyborcy chcący wziąć udział w II turze głosowania wyborów Prezydenta RP, a nieujęci w spisie na I turę głosowania, mogą dokonać zgłoszenia również za pomocą poczty elektronicznej".