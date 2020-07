Wybory 2020 za granicą. Ponad pół miliona uprawnionych do głosowania

Ponad pół miliona Polaków przebywających za granicą będzie uprawnionych do głosowania w wyborach prezydenckich. Tylko przed drugą turą do spisów wyborców prowadzonych przez konsulów na całym świecie dopisało się ponad 150 tys. osób.

Zdjęcie Na zdj. głosowanie w Paryżu w pierwszej turze wyborów /Marta Darowska/REPORTER /Reporter

To grupa wyborców, którzy nie głosowali 28 czerwca lub chcących zmienić swój obwód głosowania. Rejestracje dokonane przed pierwszą turą pozostają ważne. W czwartek (9 lipca) o północy mija termin na dopisanie się do spisu wyborców w krajach, w których dopuszczono głosowanie osobiste. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem systemu ewybory.msz.gov.pl. e-mailem, osobiście lub faksem.

Zdecydowana większość zagłosuje korespondencyjnie

Zdecydowana większość Polaków za granicą - ze względu na pandemię i decyzje poszczególnych państw - zagłosuje korespondencyjnie.

Rzeczniczka MSZ Monika Szatyńska-Luft powiedziała Polskiemu Radiu, że wszystkie pakiety wyborcze zostały wysłane, teraz placówki dyplomatyczne czekają na ich dostarczenie do wyborców i odesłanie do komisji.



"Wszystkie urzędy konsularne będą przyjmowały koperty zwrotne od operatorów pocztowych i kurierów do momentu zakończenia głosowania, czyli 12 lipca do godz. 21 czasu miejscowego" - zaznaczyła rzeczniczka resortu dyplomacji, dodając, że w przypadku obu Ameryk ten termin mija w sobotę, również o godz. 21. Ze względu na różnicę czasu głosowanie jest tam przeprowadzane dzień wcześniej.

Co w przypadku niekompletnego pakietu?

MSZ przypomina, że w przypadku niekompletnych pakietów wyborczych lub innych nieprawidłowości związanych z głosowaniem korespondencyjnym, należy niezwłocznie kontaktować się z daną placówką dyplomatyczną.



W niektórych krajach ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej umożliwia się osobiste dostarczenie koperty zwrotnej. Jak wyjaśnia MSZ, chodzi o te okręgi konsularne, w których konsulowie nie wydali obwieszczeń wykluczających możliwość osobistego zwrotu pakietu wyborczego. W takiej sytuacji wyborca osobiście bądź za pośrednictwem innej osoby może dostarczyć kopertę zwrotną do urzędu konsularnego do 10 lipca, bądź 12 lipca do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Czwartek jest również ostatnim dniem na złożenie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania na polskich statkach morskich.