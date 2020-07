W poniedziałek o godz. 11.30 prezydent Andrzej Duda podpisze projekt zmiany konstytucji i skieruje go do Sejmu - poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Chodzi o zapisanie w konstytucji, że wykluczona jest adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym.

Zdjęcie Andrzej Duda / Lech Muszyński /PAP

W sobotę (4 lipca) w w Szczawnie-Zdroju (woj. dolnośląskie) Andrzej Duda zapowiedział złożenie projektu zmiany konstytucji , aby wprost zapisane w niej było, że wykluczone jest przysposobienie dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym.

Rzecznik prezydenta poinformował, że w poniedziałek (6 lipca) o godz. 11.30 odbędzie się uroczyste podpisanie projektu ustawy o zmianie konstytucji przez prezydenta Andrzeja Dudę i projekt zostanie skierowany do Sejmu.

Potrzebę zmiany konstytucji Spychalski tłumaczył tym, że główny konkurent Andrzeja Dudy w wyborach Rafał Trzaskowski "najpierw mówi o tym, że dopuszcza adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, a później deklaruje, że nie dopuszcza". "Widać, że jest takie niebezpieczeństwo i trzeba to wpisać" - mówił.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Pierwsze czytanie może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Jeśli zmiana dotyczy rozdziałów I, II (Wolności, Prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w którym znajdują się zapisy dotyczące dzieci) oraz XII (Zmiana konstytucji) uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu.

Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie - nie dłuższym niż 60 dni - przez Senat. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.