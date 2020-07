"Mamy wiele do zrobienia i ufam, że te wybory potwierdzą zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy" - powiedział szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po ogłoszeniu wyników exit poll drugiej tury wyborów prezydenckich.

"Dla nas to też wyzwanie, by te trzy lata spożytkować dobrze dla Polski i kontynuować dobrą zmianę. Mamy wiele do zrobienia i ufam, że te wybory potwierdzą zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy" - powiedział dziennikarzom Ziobro.

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości skomentował również wynik Rafała Trzaskowskiego, który, jak wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat, otrzymał 49,6 proc, o 0,8 pp. mniej niż Andrzej Duda.

"Polityka ma to do siebie, że każda demokratyczna procedura redefiniuje sytuację, często w partiach politycznych. Wynik Trzaskowskiego to bardziej zmartwienie pana Budki niż moje, więc proszę pytać o to kolegów pana Trzaskowskiego" - powiedział Ziobro. "To wynik, który jest wart pogratulowania. Pan Trzaskowski wykazał się talentem i nie można mu tego odmówić. Mimo że dysponował gigantyczną przewagą w postaci mediów" - dodał.

"Demokracja zwyciężyła, bo blisko 70 proc. Polaków wzięło udział w wyborach i z tego powinniśmy być dumni" - powiedział Ziobro, nawiązując do frekwencji, która wyniosła 68,9 proc.

Prokurator generalny ocenił, że "sytuacja w mediach wymaga zastanowienia".

"Dwa tygodnie temu wynik zmienił się na korzyść prezydenta Dudy, ale demokracja rozstrzygnie, bądźmy cierpliwi. Żyjemy w kraju, w którym możemy mieć zaufanie do wyniku, który przedstawi PKW. Powinniśmy go szanować jakikolwiek będzie" - powiedział Ziobro.

"Dla nas, jako obozu Zjednoczonej Prawicy, najbliższy czas będzie wyzwaniem. Myślę o krzywdzących artykułach w mediach, głównie w związku z ułaskawieniem. Sytuacja w mediach wymaga zastanowienia. Równowaga wszędzie jest potrzebna w demokracji, w mediach też" - dodał.

